Netanyahu'nun Türkiye korkusu açıkça ortaya çıktı: "Güneye geldiğini görmek istemiyorum"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de artan etkisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'nın bölgedeki varlığını açıkça gündemine alan Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" dedi. İsrail'in Suriye'de bir "güvenlik bölgesi" oluşturmak istediğini savunan Netanyahu, Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı da "kinetik yollarla mesaj verdik" sözleriyle savundu. Gazze'de saldırıların sürdürüleceğini ve Filistin devletine karşı olduğunu da yineledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimali, Suriye'deki gelişmeler ve Tel Aviv yönetiminin bölgesel hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğinin İsrail yönetiminin yakın takibinde olduğunu belirten Netanyahu, Ankara'nın bölgedeki varlığına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.
NETANYAHU'DAN TÜRKİYE'YE AÇIK MESAJ: "ÇATIŞMA ARAMIYORUM"
Türkiye ile doğrudan çatışma istemediğini savunan Netanyahu, buna rağmen İsrail'in askeri kapasitesini sürekli artırması gerektiğini ileri sürdü.
"Çatışma arayışında değilim" diyen Netanyahu, bölgedeki ülkelerin niyetlerinin değişebileceğini öne sürerek İsrail'in askeri gücünü geliştirmeyi sürdüreceğini söyledi.
Netanyahu'nun açıklamalarında Türkiye'nin Suriye'de artan etkisine özel vurgu yapması dikkat çekti.
"TÜRKİYE'NİN GÜNEYE GELDİĞİNİ GÖRMEK İSTEMİYORUM"
Netanyahu'nun röportajındaki en dikkat çekici bölüm Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sözleri oldu.
Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığına işaret eden Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça dile getirdi.
Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı, Türkiye ile doğrudan çatışma istemediğini belirtirken İsrail'in bölgedeki askeri kapasitesini artırmaya devam edeceğini söyledi.
SURİYE'DE İSRAİL'İN "GÜVENLİK BÖLGESİ" PLANI
Netanyahu, Suriye'deki dengelerin değiştiğini savunarak İsrail'in bu ülkede bir "güvenlik bölgesi" oluşturma kararı aldığını açıkladı.
Tel Aviv yönetiminin Suriye topraklarına yönelik askeri müdahalelerini güvenlik gerekçesiyle savunan Netanyahu, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını sürdürme niyetini ortaya koydu.
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Türk askerlerinin daha güneye konuşlanmasını istemediğine ilişkin mesajların ABD üzerinden, farklı kanallardan ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.
İsrail Başbakanı, mesajlarının dikkate alınmadığını iddia ederek askeri saldırıları savundu.
"MESAJI KİNETİK YOLLARLA VERMEK ZORUNDA KALDIK"
Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırısına da değindi.
Saldırıyı savunan Netanyahu, "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık." dedi.
Netanyahu'nun bu ifadeleri, İsrail'in Suriye'deki askeri müdahalelerini sürdürme yaklaşımını ortaya koydu.
EBU ZUHUR HAVALİMANI'NA 8 SALDIRI
İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldı.
Suriyeli bir yetkili, İsrail savaş uçaklarının havaalanına 8 kez saldırı düzenlediğini, saldırılarda pist ile hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapının vurulduğunu açıkladı.
Saldırıda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.
NETANYAHU'DAN GAZZE İÇİN GERİ ADIM YOK MESAJI
Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda da geri adım atmayacaklarını söyledi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılana kadar bölgede yeniden yapılanmaya izin vermeyeceklerini savundu.
İsrail Başbakanı ayrıca İsrail'in istediği zaman bölgedeki hedeflere saldırma kapasitesini koruyacağını belirtti.
"FİLİSTİN DEVLETİ KURARSANIZ HER ŞEY BİTER"
Netanyahu, iki devletli çözüme yönelik karşıtlığını da yineledi.
Bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu açıkça belirten Netanyahu, "Eğer bir Filistin devleti kurarsanız, her şey biter." ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun Türkiye, Suriye, Gazze ve Filistin devletine ilişkin açıklamaları, İsrail yönetiminin bölgedeki askeri ve siyasi politikalarına ilişkin yaklaşımını ortaya koydu.