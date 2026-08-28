Türkiye ile doğrudan çatışma istemediğini savunan Netanyahu, buna rağmen İsrail'in askeri kapasitesini sürekli artırması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail televizyonuna verdiği röportajda Türkiye ile olası çatışma ihtimali, Suriye'deki gelişmeler ve Tel Aviv yönetiminin bölgesel hesaplarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, İsrail'in Suriye'de Türk askerlerinin daha güneye konuşlanmasını istemediğine ilişkin mesajların ABD üzerinden, farklı kanallardan ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.

Netanyahu, Suriye'deki dengelerin değiştiğini savunarak İsrail'in bu ülkede bir "güvenlik bölgesi" oluşturma kararı aldığını açıkladı.

Suriye'nin kuzeyindeki Türk varlığına işaret eden Netanyahu, Ankara'nın daha güneye ilerlemesini istemediklerini açıkça dile getirdi.

Netanyahu'nun röportajındaki en dikkat çekici bölüm Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığına ilişkin sözleri oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AFP)

"MESAJI KİNETİK YOLLARLA VERMEK ZORUNDA KALDIK"

Netanyahu, İsrail'in Suriye'deki askeri havalimanına yönelik saldırısına da değindi.

Saldırıyı savunan Netanyahu, "Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık." dedi.

Netanyahu'nun bu ifadeleri, İsrail'in Suriye'deki askeri müdahalelerini sürdürme yaklaşımını ortaya koydu.

EBU ZUHUR HAVALİMANI'NA 8 SALDIRI

İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'in doğusunda bulunan Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı hedef aldı.

Suriyeli bir yetkili, İsrail savaş uçaklarının havaalanına 8 kez saldırı düzenlediğini, saldırılarda pist ile hangarda bulunan atıl durumdaki bir yapının vurulduğunu açıkladı.

Saldırıda can kaybı veya yaralanmaya ilişkin bilgi paylaşılmadı.

NETANYAHU'DAN GAZZE İÇİN GERİ ADIM YOK MESAJI

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılar konusunda da geri adım atmayacaklarını söyledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmeyeceğini belirten Netanyahu, Hamas ortadan kaldırılana kadar bölgede yeniden yapılanmaya izin vermeyeceklerini savundu.

İsrail Başbakanı ayrıca İsrail'in istediği zaman bölgedeki hedeflere saldırma kapasitesini koruyacağını belirtti.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURARSANIZ HER ŞEY BİTER"

Netanyahu, iki devletli çözüme yönelik karşıtlığını da yineledi.

Bağımsız Filistin devletine karşı olduğunu açıkça belirten Netanyahu, "Eğer bir Filistin devleti kurarsanız, her şey biter." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun Türkiye, Suriye, Gazze ve Filistin devletine ilişkin açıklamaları, İsrail yönetiminin bölgedeki askeri ve siyasi politikalarına ilişkin yaklaşımını ortaya koydu.