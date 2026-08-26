Eski Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ülkenin Tolima yönetim bölgesinde bir süredir devam eden orman yangınlarının "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçası olduğunu öne sürdü.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki açıklamasında, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın orman yangınlarının "kasıtlı çıkarıldığı" iddiasına değindi.



Basında yer alan haberlere göre, orman yangınlarının hükümetin iddia ettiği gibi "solcu teröristler" tarafından çıkarılmadığını vurgulayan Petro, yabancı şirketlerin emellerine dikkat çekti.



Orman yangınlarına ilişkin İsrail'i işaret eden Petro, şunları kaydetti:



"Arjantin'deki amaç; toprakları yabancıların, özellikle de 'karanlığın entelektüellerinden' biri olarak anılan megamilyarder Peter Thiel ve şirketi tarafından yönetilen, insanlığı tamamen kontrol altına almayı hedefleyen 'Palantir' projesinin kullanımına açmaktır. Bu durum, kendi ülkesinde doğal kaynak bulunmadığını bilen İsrail hükümetinin dünya genelinde toprak ve doğal kaynak arayışına girdiği "Büyük İsrail Projesi"nin bir parçasıdır."



İsrail'in Kolombiya Cumhurbaşkanı De la Espriella hükümeti üzerinde "tam kontrole" sahip olduğunu savunan Petro, şöyle devam etti:



"İsrail'in Kolombiya toprağındaki askeri varlığının istihbarat amaçlı olduğu; bunun 'Büyük İsrail Projesi'ni genişletmek amacıyla toprak ve doğal kaynak arayışından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu doğrultuda, Tolima Valisi'nin yangınları söndürmeye gelen gençleri fail olmakla suçlayarak, yangınlara neden olan asıl etkenlerin hükümet ile İsrail arasındaki bu ittifaktan kaynaklandığı gerçeğini gizlemeyi hedeflediği savunuluyor."

TOLİMA'DAKİ ORMAN YANGINLARI



Tolima'da 11 Ağustos'tan bu yana 25 bin hektardan fazla alanı kül eden orman yangınları nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor. San Luis, Guamo, Coyaima, Chaparral ve Coello gibi belediyeleri ağır şekilde etkileyen yangınlar, bölgede büyük hasara yol açtı.



De la Espriella, Tolima'da 205 itfaiyeci, yaklaşık 20 destek birimi ve hava unsurlarıyla orman yangınlarına müdahale ettiklerini belirterek, "Alevlerle savaşarak hayatlarını riske atıyorlar. Söndürme çalışmalarını engellemeye çalışan kişilere dair ihbarlar alınıyor. Motosikletli bazı şahısların Suarez, Coello ve San Luis'de yangınları kasten çıkardığı bildiriliyor." ifadelerini kullanmıştı.