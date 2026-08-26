İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni anlaşma: Güney koridoru kapatıldı
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı'nda geçici ortak taşıma koridoru konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Garibabadi, güzergahın 7 mil genişliğinde olacağını, güney koridorunun ise kapatıldığını ifade etti.
İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı için geçici ortak koridor konusunda anlaşmaya vardı. İran'a göre 7 mil genişliğindeki yeni düzenlemeyle güney koridoru kapatıldı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.
Garibabadi, düzenlemenin geçici olduğunu belirterek kalıcı güzergah için Umman ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi. AP'nin aktardığı bilgilere göre taraflar kalıcı güzergah üzerinde çalışmayı planlıyor.
GÜNEY KORİDORU KAPATILDI
Garibabadi'nin açıklamasına göre Umman, güney güzergahının tamamen kapatılmasını kabul etti. İranlı yetkili, İran silahlı kuvvetlerinin de bu güzergahtan geçişe izin vermediğini belirtti.
İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın hâlâ kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Garibabadi, gemilerin boğazdan geçtiğine ilişkin açıklamaları da reddetti.
TAHRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ ŞARTI
Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin ABD'ye de mesaj verdi. İranlı yetkili, boğazın açılmasından önce Washington'ın taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini savundu.
Garibabadi, boğazın yeniden açılmasını savaşın tüm cephelerde sona ermesi, ablukanın kaldırılması ve Yemen'deki durumun çözüme kavuşturulması şartlarına bağladı.
MAYIN TARAMA GEMİLERİNE TEHDİT
İranlı yetkili, ABD'li yetkililerin Hürmüz Boğazı'ndaki mayınlara ilişkin açıklamalarına da tepki gösterdi.
Garibabadi, ABD'nin mayınların tamamen temizlendiği yönündeki açıklamasını sorgularken, mayınların konumunu İran dışında kimsenin bilmediğini öne sürdü.
ABD'nin bölgeye mayın tarama gemileri gönderme ihtimaline ilişkin Garibabadi, bu gemilerin bölgeye girmeleri halinde İran açısından hedef olacağını söyledi.
PAKİSTAN ÜZERİNDEN ABD'YE MESAJ
Garibabadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir'in Tahran ziyareti sırasında ABD'ye bir mesaj iletildiğini de açıkladı.
İran'ın mesajında yeni bir müzakereye gerek olmadığı ve ABD'nin İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğinin iletildiğini söyledi.