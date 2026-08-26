İran ve Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda yeni anlaşma: Güney koridoru kapatıldı

İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı için geçici ortak koridor konusunda anlaşmaya vardı. İran'a göre 7 mil genişliğindeki yeni düzenlemeyle güney koridoru kapatıldı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada anlaşmanın ayrıntılarını paylaştı.

Garibabadi, düzenlemenin geçici olduğunu belirterek kalıcı güzergah için Umman ile müzakerelerin devam edeceğini söyledi. AP'nin aktardığı bilgilere göre taraflar kalıcı güzergah üzerinde çalışmayı planlıyor.

GÜNEY KORİDORU KAPATILDI

Garibabadi'nin açıklamasına göre Umman, güney güzergahının tamamen kapatılmasını kabul etti. İranlı yetkili, İran silahlı kuvvetlerinin de bu güzergahtan geçişe izin vermediğini belirtti.

İranlı yetkili, Hürmüz Boğazı'nın hâlâ kapalı olduğunu ve İran'ın boğaz üzerinde tam kontrol sahibi bulunduğunu savundu. Garibabadi, gemilerin boğazdan geçtiğine ilişkin açıklamaları da reddetti.