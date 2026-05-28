İddia Rum basınından: GKRY Hindistan'dan süpersonik füze mi alacak?

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ilişkilerini "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttiği Hindistan'dan BrahMos süpersonik füzesi satın alacağı iddia edildi.

GKRY, Hindistan ile savunma iş birliğini genişletmeyi planlıyor. GKRY'nin ilişkilerini "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttiği Hindistan ile 2026-2031 dönemini kapsayan savunma iş birliği planlaması üzerinde çalıştığı ve bu kapsamda BrahMos süpersonik füzesi satın alacağı iddia edildi. Söz konusu füzelerin Avrupa Birliği'nin (AB) SAFE programı kapsamında GKRY'ye ayrılan yaklaşık 1,2 milyar euro'luk savunma paketi kapsamında satın alınacağı öne sürüldü.



Rum basınında yer alan haberlerde, savunma iş birliğinin iki ülke arasında ortak askeri eğitimler, liman ziyaretleri, deniz güvenliği, siber güvenlik ve teknik savunma iş birliklerini içerdiği belirtildi.



Haberlerde ayrıca, GKRY ile Hindistan arasındaki ilişkilerin yalnızca savunma alanıyla sınırlı kalmadığı Hindistan merkezli yatırım, teknoloji ve film endüstrisi alanlarında da temasların arttığı ifade edildi.



BRAHMOS SADECE FİLİPİNLER'E İHRAÇ EDİLDİ



BrahMos, Hindistan ile Rusya ortaklığında geliştirilen süpersonik seyir füzesi olarak biliniyor. Yaklaşık Mach 2.8-3 hızına ulaşabilen sistemin kara, hava, deniz ve denizaltı platformlarından kullanılabiliyor. Hindistan bugüne kadar BrahMos füzelerini resmi olarak yalnızca Filipinler'e ihraç etti. 2022 yılında imzalanan anlaşma kapsamında füze sistemlerinin teslimat süreci başlatıldı.



HRİSTODULİDİS HİNDİSTAN'I ZİYARET ETMİŞTİ



GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 20-23 Mayıs tarihlerinde Hindistan'ı ziyaret etmiş ve Başbakan Narendra Modi ile bir araya gelmişti. Ziyaret sırasında iki ülke arasında ilişkilerin "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseltildiğini açıklanmıştı.