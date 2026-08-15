İran'dan Fransız diplomatlarla ilgili açıklama: Gizli toplantı yerinde yakalandıkları duyuruldu
İran İstihbarat Bakanlığı, ulusal güvenlikle ilgili soruşturma kapsamında iki Fransız diplomatın gizli bir toplantı yerinde yakalandığını açıkladı. Bakanlık, olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin İran'da yabancı nüfuz oluşturmayı amaçlayan bir plana işaret ettiğini öne sürdü.
İran İstihbarat Bakanlığı, iki Fransız diplomatın ulusal güvenlikle ilgili bir soruşturma sırasında gizli toplantı yerinde yakalandığını duyurdu.
Bakanlık, yabancı etki ve nüfuz iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli hakkında verilen mahkeme kararının uygulanması sırasında olay yerinde Fransız diplomatlarla karşılaşıldığını bildirdi.
Diplomatların kimliklerinin doğrulanmasının ardından İran Dışişleri Bakanlığına bilgi verildi. Açıklamaya göre iki diplomat, diplomatik polis eşliğinde Fransa'nın İran'daki Büyükelçisine teslim edildi.
BELGE VE MATERYALLERLE İLGİLİ İDDİA
İran İstihbarat Bakanlığı, olay yerinde ele geçirildiği belirtilen belge ve materyallere ilişkin ilk incelemenin sonuçlarını da açıkladı.
Bakanlık, söz konusu materyallerin "nüfuz oluşturma, dış müdahale ve İran'ın bağımsızlığına karşı faaliyetlerin önünü açma" amacı taşıyan geniş kapsamlı bir projeye işaret ettiğini iddia etti.
ESKİ BÜYÜKELÇİNİN İMZASI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Açıklamada, belgelerin bazılarında Fransa'nın eski Tahran Büyükelçisinin imzasının tespit edildiği öne sürüldü.
İran makamları, diplomatik statüdeki kişilerin "yasadışı ve müdahaleci davranışlarda bulunmasına izin vermeyeceğini" belirtti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İran İstihbarat Bakanlığı, benzer olayların tekrarlanması halinde sorumlular hakkında işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
Bakanlık ayrıca Fransız hükümetinin diplomatlarının müdahalelerinden sorumlu tutulması gerektiğini savundu. Soruşturmanın sürdüğü ve davaya ilişkin daha ayrıntılı bilgilerin ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.