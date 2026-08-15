İran'dan Fransız diplomatlarla ilgili açıklama: Gizli toplantı yerinde yakalandıkları duyuruldu

İran İstihbarat Bakanlığı, ulusal güvenlikle ilgili soruşturma kapsamında iki Fransız diplomatın gizli bir toplantı yerinde yakalandığını açıkladı. Bakanlık, olay yerinde ele geçirilen belge ve materyallerin İran'da yabancı nüfuz oluşturmayı amaçlayan bir plana işaret ettiğini öne sürdü.