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Trump'tan çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatlarına fren: Medicaid hormon ve ameliyat masraflarını karşılamayacak

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump'tan çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatlarına fren: Medicaid hormon ve ameliyat masraflarını karşılamayacak

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme uygulamalarına karşı mücadelesinde yeni ve dikkat çekici bir adım attı. Trump yönetimi, düşük gelirli Amerikalılara sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programının reşit olmayanların cinsiyet değiştirme ameliyatları, ergenlik baskılayıcı ilaçlar ve hormon tedavilerini karşılamasını engelleyen yeni düzenlemeyi duyurdu.

Karar, Trump yönetiminin göreve dönüşünden bu yana cinsiyet değişimine yönelik sağlık uygulamalarına getirdiği en kapsamlı kısıtlamalardan biri olarak öne çıktı. Düzenleme, eyaletlerin bu hizmetleri kendi kaynaklarıyla karşılamasına izin verse de federal hükümetin eş finansman desteğini ortadan kaldırıyor.

TRUMP'TAN "ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ" MESAJI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz'e yeni düzenlemenin uygulanması için talimat verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, sapkın LGBT ideolojisiyle zihinleri yıkanan çocukların cinsiyet değiştirme uygulamalarına maruz bırakılmasına sert tepki göstererek, yönetiminin bu işlemler için federal kaynak kullanmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)ABD Başkanı Donald Trump (Arşiv)

Trump, "Masum çocuklarımızın genç bedenlerine akılalmaz ve geri dönüşü olmayan zararlar veren bu barbarca ameliyatlara ve uygulamalara maruz kalmaları için para ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca kararın yalnızca sağlık politikası olmadığını açıkça ortaya koyarak seçmenlere kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bu konuyu hatırlamaları çağrısında bulundu.

AMELİYATLARIN YANI SIRA HORMON VE ERGENLİK İLAÇLARI DA KAPSAM DIŞI

Yeni düzenleme yalnızca ameliyatları kapsamıyor.

Medicaid artık reşit olmayanlar için:

  • Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını,
  • Ergenlik baskılayıcı ilaçları,
  • Hormon tedavilerini

federal sağlık sigortası kapsamında karşılamayacak.

Aynı yasak, Çocuk Sağlık Sigortası Programı (CHIP) kapsamındaki 18 yaş ve altındaki çocuklar için de uygulanacak.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri tarafından yayımlanan nihai düzenlemenin 13 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ DEVAM EDECEK

Trump yönetimi, halen hormon tedavisi alan çocuklar için ise geçiş süreci öngördü.

Medicaid ve CHIP kapsamında hormon tedavisi alan kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 6 aya kadar ek süreyle mevcut tedavileri için sigorta kapsamından yararlanabilecek.

Bununla birlikte yeni düzenleme, trans gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin Medicaid ve CHIP kapsamındaki ödemelerini sürdürmesine izin veriyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

MEHMET ÖZ: "ÇOCUKLARI GERİ DÖNÜŞÜ OLAMAYAN ZARARLARDAN KORUYORUZ"

Trump'ın talimatını uygulayan Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz de karara ilişkin açıklama yaptı.

Öz, federal kaynakların söz konusu uygulamalara aktarılmasının durdurulmasıyla bilimin takip edildiğini, vergi mükelleflerinin parasının korunduğunu ve çocukların "potansiyel olarak geri dönüşü olmayan zararlardan" korunmasının amaçlandığını söyledi.

Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz (AFP)Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz (AFP)

Trump yönetimi, yeni düzenlemenin aynı zamanda federal sağlık harcamalarında tasarruf sağlayacağını savunuyor. Yönetimin tahminine göre karar, ağırlıklı olarak hormon tedavilerine harcanan yaklaşık 25 milyon dolarlık yıllık federal sağlık harcamasını ortadan kaldıracak.

Bu rakam, federal hükümetin Medicaid için yıllık harcadığı 615 milyar doların oldukça küçük bir bölümünü oluşturuyor. Medicaid ve CHIP üzerinden ise 35 milyondan fazla çocuk sağlık sigortasından yararlanıyor.

EYALETLER ÖDEYEBİLECEK AMA FEDERAL DESTEK YOK

Yeni düzenlemenin dikkat çeken ayrıntılarından biri de eyaletlerin kendi kararlarını verebilecek olması.

Eyaletler, cinsiyet değiştirmeye yönelik söz konusu işlemleri kendi bütçelerinden karşılamaya devam edebilecek. Ancak bu durumda federal hükümetin eş finansman desteğinden yararlanamayacaklar.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

TRUMP'IN SAPKIN LGBT MÜCADELESİNDE YENİ CEPHE

Trump yönetiminin son kararı, başkanın ikinci döneminde cinsiyet değiştirme uygulamalarına yönelik attığı adımların devamı niteliğinde.

Trump, göreve dönüşünden bu yana çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme hizmetlerini sınırlandırmayı, sapkın trans sporcuların kadın sporlarına katılımını engellemeyi ve bu alandaki federal politikaları değiştirmeyi yönetiminin öncelikleri arasında tuttu.

ABD'de en az 27 eyalette 18 yaş altındaki kişiler için cinsiyet değiştirmeye yönelik bazı sağlık hizmetlerine zaten kısıtlama getirildiği belirtiliyor. Ayrıca birçok büyük hastane de söz konusu tedavilerin bir bölümünü sunmayı bıraktı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

MUHAFAZAKARLARDAN TRUMP'A DESTEK

Trump yönetiminin kararı muhafazakar çevrelerden destek gördü.

Muhafazakarlar, yeni düzenlemeyi Trump'ın seçim döneminde verdiği sözlerin hayata geçirilmesi olarak değerlendirirken, yönetimin çocuklara yönelik tıbbi müdahalelerde daha katı bir politika izlemesini savundu.

ABD Başkanı, yeni düzenlemeyi duyurduğu paylaşımında Cumhuriyetçilerin "Amerikan çocuklarını koruyacağını" belirterek seçmenlere kasım ayındaki ara seçimlerde oy kullanırken bu politikayı hatırlamaları çağrısında bulundu.

DEMOKRATLAR VE SAPIK LGBTQ+ ÖRGÜTLERİNDEN TEPKİ

Karara Demokratlardan ve sapık LGBTQ+ haklarını savunan kuruluşlardan tepki geldi.

İnsan Hakları Kampanyası Başkanı Kelley Robinson, gençlerin sağlık hizmetlerine erişiminde siyasi müdahale olmaması gerektiğini savundu.

Biden döneminde Beyaz Saray Toplumsal Cinsiyet Politikaları Konseyi'nde görev yapan Katie Keith ise özellikle Medicaid ve CHIP'e bağlı düşük gelirli ailelerin durumuna dikkat çekti.

Keith, federal finansmanın kesilmesiyle bazı eyaletlerin ortaya çıkan mali açığı kapatamayabileceğini ve bunun devam eden tedavilerde aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

TRUMP YÖNETİMİNİN POLİTİKALARI MAHKEMELİK OLDU

Trump yönetiminin cinsiyet değiştirme sapkınlığına yönelik politikalarının önemli bir bölümü hukuki mücadeleye de konu oluyor. İnsan Hakları Kampanyası Vakfı, federal çalışanlar ve aileleri için cinsiyet değiştirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin sigorta kapsamından çıkarılması nedeniyle geçen hafta Trump yönetimine dava açtı.

Yönetim ayrıca hormon tedavisi veya reşit olmayanlara yönelik bazı operasyonları gerçekleştiren hastanelerin önemli federal sağlık programlarından çıkarılmasına yönelik adımlar attı. Bu politikaya ilişkin hukuki süreç de devam ediyor.

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