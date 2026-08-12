Trump'tan çocuklara cinsiyet değiştirme ameliyatlarına fren: Medicaid hormon ve ameliyat masraflarını karşılamayacak
ABD Başkanı Donald Trump, çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme uygulamalarına karşı mücadelesinde yeni ve dikkat çekici bir adım attı. Trump yönetimi, düşük gelirli Amerikalılara sağlık hizmeti sağlayan Medicaid programının reşit olmayanların cinsiyet değiştirme ameliyatları, ergenlik baskılayıcı ilaçlar ve hormon tedavilerini karşılamasını engelleyen yeni düzenlemeyi duyurdu.
Karar, Trump yönetiminin göreve dönüşünden bu yana cinsiyet değişimine yönelik sağlık uygulamalarına getirdiği en kapsamlı kısıtlamalardan biri olarak öne çıktı. Düzenleme, eyaletlerin bu hizmetleri kendi kaynaklarıyla karşılamasına izin verse de federal hükümetin eş finansman desteğini ortadan kaldırıyor.
TRUMP'TAN "ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ" MESAJI
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz'e yeni düzenlemenin uygulanması için talimat verdiğini belirtti.
ABD Başkanı, sapkın LGBT ideolojisiyle zihinleri yıkanan çocukların cinsiyet değiştirme uygulamalarına maruz bırakılmasına sert tepki göstererek, yönetiminin bu işlemler için federal kaynak kullanmayacağını söyledi.
Trump, "Masum çocuklarımızın genç bedenlerine akılalmaz ve geri dönüşü olmayan zararlar veren bu barbarca ameliyatlara ve uygulamalara maruz kalmaları için para ödemeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca kararın yalnızca sağlık politikası olmadığını açıkça ortaya koyarak seçmenlere kasım ayında yapılacak ara seçimlerde bu konuyu hatırlamaları çağrısında bulundu.
AMELİYATLARIN YANI SIRA HORMON VE ERGENLİK İLAÇLARI DA KAPSAM DIŞI
Yeni düzenleme yalnızca ameliyatları kapsamıyor.
Medicaid artık reşit olmayanlar için:
- Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını,
- Ergenlik baskılayıcı ilaçları,
- Hormon tedavilerini
federal sağlık sigortası kapsamında karşılamayacak.
Aynı yasak, Çocuk Sağlık Sigortası Programı (CHIP) kapsamındaki 18 yaş ve altındaki çocuklar için de uygulanacak.
Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri tarafından yayımlanan nihai düzenlemenin 13 Ekim'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.
RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ DEVAM EDECEK
Trump yönetimi, halen hormon tedavisi alan çocuklar için ise geçiş süreci öngördü.
Medicaid ve CHIP kapsamında hormon tedavisi alan kişiler, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 6 aya kadar ek süreyle mevcut tedavileri için sigorta kapsamından yararlanabilecek.
Bununla birlikte yeni düzenleme, trans gençlere yönelik ruh sağlığı hizmetlerinin Medicaid ve CHIP kapsamındaki ödemelerini sürdürmesine izin veriyor.