Karar, Trump yönetiminin göreve dönüşünden bu yana cinsiyet değişimine yönelik sağlık uygulamalarına getirdiği en kapsamlı kısıtlamalardan biri olarak öne çıktı. Düzenleme, eyaletlerin bu hizmetleri kendi kaynaklarıyla karşılamasına izin verse de federal hükümetin eş finansman desteğini ortadan kaldırıyor.

TRUMP'TAN "ÇOCUKLARI KORUYACAĞIZ" MESAJI

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri Direktörü Mehmet Öz'e yeni düzenlemenin uygulanması için talimat verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, sapkın LGBT ideolojisiyle zihinleri yıkanan çocukların cinsiyet değiştirme uygulamalarına maruz bırakılmasına sert tepki göstererek, yönetiminin bu işlemler için federal kaynak kullanmayacağını söyledi.