ABD'de göçmenlik uygulamalarında görev yapan ICE ekipleri için dikkat çeken bir ekipman planı ortaya çıktı. ABD İç Güvenlik Bakanlığının planına göre ICE, çalışanlarına elektrik şoku verebilen G.L.O.V.E. eldivenleri tedarik etmeye hazırlanıyor. Ekipmanlar için 20 milyon dolara kadar harcama yapılması ve eldivenlerin Mart 2027'ye kadar dağıtılması planlanıyor.

The Hill'in haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ICE ekiplerinin kullanacağı yeni ekipmanlara ilişkin planı açıkladı. Buna göre kurum, çalışanları için G.L.O.V.E. adı verilen elektrik şoku verebilen eldivenlerden binlercesini satın almayı planlıyor.

G.L.O.V.E., İngilizce "Generated Low Output Voltage Emitter" ifadesinin kısaltması. Eldivenler, Kentucky merkezli Compliant Technologies LLC tarafından üretiliyor.

20 MİLYON DOLARA KADAR HARCAMA

ABD İç Güvenlik Bakanlığının duyurusuna göre ICE, söz konusu ekipmanlar için 20 milyon dolara kadar harcama yapabilecek.

Eldivenlerin Mart 2027'ye kadar ICE görevlileri ve ajanlarının kullanımına sunulması planlanıyor.

Üretici şirket, eldivenin normal bir devriye eldiveni gibi kullanılabildiğini, görevlinin bir düğmeye basmasıyla elektrik verme özelliğinin devreye girdiğini belirtiyor.

AMAÇ: DİRENEN KİŞİLERİ KONTROL ALTINA ALMAK

Söz konusu ekipmanın, ICE görevlilerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları sırasında direnen veya kontrol edilmesi gereken kişileri etkisiz hale getirmesine yardımcı olmak amacıyla kullanılması planlanıyor.

Üretici şirket, elektriksel uyarının oluşturduğu rahatsızlığın kişiyi birkaç saniye içinde uyuma yöneltebildiğini ve cihazın kalıcı iz bırakmadığını savunuyor.

G.L.O.V.E. sisteminin benzer amaçlarla bazı ABD hapishaneleri ve kolluk birimleri tarafından daha önce de kullanıldığı bildiriliyor.