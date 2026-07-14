ABD'de ICE polisi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Maine eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekipleri tarafından vurulan kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerinin, 'ülkede yasa dışı bulunan ve sınır dışı edilmesi için hakkında karar çıkarılan bir kişiyi gözetlediği' kaydedildi. Açıklamada, Maine eyaletinin Biddeford kentinde yerel saatle dün sabah takip edilen kişinin aracının hareket ettiği, ICE ekiplerinin bu kişiyi durdurmaya çalıştığı belirtilerek, "Araç, olay yerinden kaçmaya çalıştı ve kamu güvenliğinden duyulan endişe nedeniyle bir yetkili silahını ateşledi" denildi.

Araç sürücüsünün vurulduğu, acil durum ekiplerine haber verildiği ancak bu kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Biddeford Polis Departmanı ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri olay yerine intikal etti ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldı" ifadeleri kullanıldı.