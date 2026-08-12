Wall Street Journal'ın haberine göre ABD ordusu, Trump yönetiminin İran rejimine ekonomik baskıyı artırmaya çalıştığı bir dönemde, İran limanlarına yönelik ABD ablukasını aşmaya çalışan Panama bandıralı bir gemiye salı günü erken saatlerde ateş açtı.

ABD ordusunun açıklamasına göre, İran limanlarına yönelik ablukayı uygulayan Amerikan personelinin uyarılarını dikkate almayan M/V Vela Nova adlı geminin makine dairesine ABD Donanmasına ait bir MH-60 helikopterinden iki Hellfire füzesi fırlatıldı.

Askeri yetkililer, yük gemisinin Umman Denizi üzerinden İran'ın adı açıklanmayan bir limanına ulaşmaya çalıştığını bildirdi.

Orta Doğu'daki operasyonları yöneten ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, "Gemi, yürürlükteki ABD ablukasını ihlal ederek İran'a doğru ilerlemeyi artık sürdürmüyor. Abluka tamamen yürürlükte." ifadeleri kullanıldı.

Şafak öncesi saatlerde gerçekleşen saldırıda şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi. Deniz güvenliği şirketi Vanguard, olayın Pakistan kıyılarının yaklaşık 70 deniz mili açığında meydana geldiğini bildirdi.

Bir ABD'li yetkili ise saldırının ardından geminin mürettebatını başka bir sivil gemiye aktarmaya çalışıyor gibi göründüğünü söyledi.

Vanguard, olayla ilgili ilk raporunda, "Füze gemiye isabet etti ve daha sonra söndürülen bir yangına neden oldu." ifadelerine yer verdi. Şirkete göre gemideki 17 mürettebatın tamamının durumu tespit edildi.

ABD'NİN İRAN ABLUKASINDA İKİNCİ ÖLÜMCÜL OLAY

Haziran ayında, ABD'nin İran ablukasını uygulamak amacıyla gerçekleştirdiği bir operasyonda üç Hintli denizci hayatını kaybetmişti. Hindistanlı bir yetkili o dönemde, bu kişilerin ABD operasyonunda öldüğünü açıklamıştı.

Söz konusu olay, ABD'nin İran'ı petrol gelirlerinden mahrum bırakmak ve savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya zorlamak amacıyla yürüttüğü abluka faaliyetleri kapsamında bildirilen ilk can kayıpları olmuştu.

ABD'nin gemiye yönelik son saldırısı, İran'la savaşta çatışmaların görece sakinleştiği bir dönemde gerçekleşti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GERİLİM SÜRÜYOR

İran ile yaşanan savaşta Hürmüz Boğazı'na yönelik saldırılar da dahil olmak üzere çatışmaların bir süreliğine azalmasına rağmen, bölgedeki deniz ulaşımı üzerindeki baskı devam ediyor.

İran'ın saldırılarla gemi trafiğini sekteye uğrattığı Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol, Tahran ile gerilimi düşürmeye yönelik müzakerelerdeki en önemli anlaşmazlık noktası haline geldi.

Dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı, bölgedeki enerji ticareti açısından kritik bir geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.

Geçen ay İran destekli Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a ait gemilere yönelik bir abluka ilan etti. Husilerin bu adımı, Suudi Arabistan'ın Hürmüz Boğazı'ndaki engellemeyi aşmak için kullandığı Kızıldeniz güzergahını da tehdit ederek petrol arzı üzerindeki baskıyı artırdı.

Vanguard, salı günü Tanzanya bandıralı Tihamah adlı bir yük gemisinin Yemen açıklarında kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vurulduğunu ve gemide yangın çıktığını bildirdi. Olayda iki mürettebatın öldüğü açıklandı.

Yemen'in uluslararası alanda tanınan hükümetine bağlı Ulaştırma Bakanlığı ise can kaybının 4 olduğunu açıkladı ve Husilerin gemiye üç balistik füzeyle saldırdığını bildirdi.

TRUMP EKONOMİK BASKIYA YENİDEN DÖNDÜ

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik anlaşma görüşmelerinin günlerdir sonuçsuz kalmasının ardından Başkan Donald Trump, İran'a karşı yaptırım ve ABD ablukası yoluyla ekonomik baskı politikasına yeniden ağırlık verdi.

Trump, İran'a yönelik ablukayı ilk olarak nisan ayında ilan etmişti. Ancak haziran ayında Hürmüz Boğazı'nın açılması ve savaşın sona erdirilmesi sürecinin başlatılması amacıyla yapılan önceki anlaşmanın parçası olarak ablukayı kaldırmıştı.

İran'ın yeniden gemilere saldırmaya başlaması ve Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü sağlamaya çalışmasının ardından Trump yönetimi, temmuz ayında ablukayı yeniden uygulamaya koydu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının salı günü açıkladığı verilere göre, ABD güçleri yeni ablukanın uygulanması kapsamında 55 ticari geminin rotasını değiştirdi, 3 gemiyi etkisiz hale getirdi ve 2 gemiye çıktı.

Ablukanın ilk uygulandığı dönemde ise haziran ortası itibarıyla 194 geminin rotası değiştirilmiş ve 9 gemi etkisiz hale getirilmişti.

WASHINGTON VE TAHRAN ARASINDA EKONOMİK SAVAŞ

ABD'nin İran'ın petrol sevkiyatlarını engellemeye yönelik yeniden başlattığı kampanya, Washington ile Tahran arasında birbirini ekonomik baskıyla taviz vermeye zorlamaya dayalı yeni bir mücadele alanı oluşturdu.

ABD'nin uyguladığı kısıtlamalar İran'daki ekonomik krizi derinleştiriyor. İş kayıplarının arttığı ve fiyatların hızla yükseldiği İran'da ekonomik baskı giderek ağırlaşıyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatlarını kısıtlama kapasitesi ise ABD'de benzin fiyatlarının yükselmesine ve küresel enflasyonun daha da artmasına neden oluyor.

Yıllardır uygulanan yaptırımların baskısı altında bulunan İran ekonomisi, hızlı enflasyon ve para biriminin değer kaybıyla daha da derin bir krize sürüklendi.

Bu ekonomik kriz, geçen kış İran'da rejime karşı geniş çaplı protestoların başlamasına da zemin hazırladı. Söz konusu protestolar, rejimin sert müdahalesi sonucunda bastırıldı ve bu süreçte binlerce kişinin öldürüldüğü bildirildi.