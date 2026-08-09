Dolphin Çin'i vurdu! 1 milyondan fazla tahliye
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Çin'in doğu kıyılarını vuran Dolphin Tayfunu hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar, sağanak ve sel riski nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, bin 300'ü aşkın uçuş iptal edildi, deniz ulaşımı durduruldu.
Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyonu aşkın kişi tahliye edildi.
Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı.
Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.
Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.
Yetkililer, tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fujian'da 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.