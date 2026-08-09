Dolphin Çin'i vurdu! 1 milyondan fazla tahliye

Çin'in doğu kıyılarını vuran Dolphin Tayfunu hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar, sağanak ve sel riski nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, bin 300'ü aşkın uçuş iptal edildi, deniz ulaşımı durduruldu.