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Dolphin Çin'i vurdu! 1 milyondan fazla tahliye

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Dolphin Çin'i vurdu! 1 milyondan fazla tahliye

Çin'in doğu kıyılarını vuran Dolphin Tayfunu hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar, sağanak ve sel riski nedeniyle 1 milyondan fazla kişi tahliye edilirken, bin 300'ü aşkın uçuş iptal edildi, deniz ulaşımı durduruldu.

Çin'in doğu kıyılarını etkisi altına alan Dolphin Tayfunu nedeniyle 1 milyonu aşkın kişi tahliye edildi.

Fotoğraf: APFotoğraf: AP

Yerel basındaki haberlere göre, şiddetli rüzgar, sağanak, sel ve toprak kaymaları getirmesi beklenen Dolphin Tayfunu, Cıciang eyaletinde karaya ulaştı.

Eyalette feribot ve gemi turları gibi deniz faaliyetleri askıya alındı.

Fotoğraf: APFotoğraf: AP

Şanghay kentindeki Hongqiao ve Pudong havalimanlarında uçuşların yüzde 60'ı yani 1300'den fazla sefer iptal edildi.

Yetkililer, tayfunun etkili olduğu Cıciang, Şanghay ve Fujian'da 1 milyondan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

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