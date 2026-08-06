Trump veliaht olarak o ismi seçti! 2028 seçimleri için toplantıda adını söyledi: Seçilmesini sağlamamız gerekiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bağışçılarla gerçekleştirdiği basına kapalı bir görüşmede 2028 başkanlık seçimlerini Başkan Yardımcısı JD Vance'in kazanmasını istediğini söylediği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Yardımcısı JD Vance'i 2028 başkanlık seçimlerinin kazananı olarak görmek istediğini bağışçılarla yaptığı bir görüşmede dile getirdiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2028 seçimleri için JD Vance'i işaret ettiği iddia edildi. (DHA) Washington Post'un, konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, yaklaşık iki hafta önce Oval Ofis'te bağışçılarla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. BAĞIŞÇILARA VANCE MESAJI Haberde, Trump'ın görüşmede 2028 başkanlık seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve "Günün sonunda halkın JD'yi seçmesini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Trump'ın bağışçılarla yaptığı kapalı toplantıda JD Vance'e destek mesajı verdiği öne sürüldü. (DHA) ADAYLIK TAKVİMİ BELİRSİZ Trump'a yakın bir kaynağın iddiasına göre ABD Başkanı, Cumhuriyetçi Partinin gelecekteki lideri olarak JD Vance'i görüyor. Ancak Vance'in adaylığını ne zaman açıklayacağı ya da Trump'ın desteğini kamuoyu önünde ne zaman ilan edeceği konusunda henüz karar verilmediği öne sürüldü.