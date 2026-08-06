BAE'deki projeye Kalyon imzası: Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresini 30 dakikaya indiriyor

Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında hayata geçirdiği havalimanları, otoyollar, demiryolu hatları, tüneller ve büyük ölçekli altyapı projeleriyle sektörde öncü ve güçlü bir konuma sahip olan Kalyon İnşaat; uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (B.A.E.) ulusal demiryolu ağının geliştiricisi ve işletmecisi Etihad Rail tarafından ihale edilen Abu Dabi–Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi'nin Abu Dabi bölümünü üstlenen uluslararası konsorsiyumda yer alan Kalyon İnşaat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattının yapım çalışmalarına başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli National Projects and Construction (NPC) ve Trojan Tunneling ile Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) ortaklığında yürütülen projede inşaat faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NİN "İLK" YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU HATTI

Etihad Rail'in toplam 13 milyar dolar yatırım bedeli ile B.A.E. genelinde yaklaşık 900 kilometrelik yolcu taşımacılığı demiryolu ağı kurma vizyonunun parçası olan Abu Dabi – Dubai hızlı tren projesi, bölgenin en stratejik ulaşım projeleri arasında yer alıyor.

Proje tamamlandığında ülkenin en büyük iki emirliği olan Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresi yaklaşık bir buçuk saatten 30 dakikaya düşecek.

Mevcut demiryolu hatlarının yaklaşık 200 km/saat işletme hızına sahip olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 320 km/saat işletme hızına ulaşacak bu yeni hat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı olma özelliğini taşıyacak.

STRATEJİK PROJE 2031'DE TAMAMLANACAK

Toplam uzunluğu 150 km olan Abu Dabi – Dubai yüksek hızlı tren hattının Abu Dabi bölümünde, yaklaşık 97 km'lik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon inşa edilecek. Güzergâh, çift tüp olarak tasarlanan 11,2 km tünel de içerecek. Projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.