Suriye Şam'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Türkiye'den kınama
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Suriye'nin başkenti Şam'da minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.
Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.
TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Ceramana'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.
Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin dost ve kardeş Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.
Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.