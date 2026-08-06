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Suriye Şam'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Türkiye'den kınama

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suriye Şam'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Türkiye'den kınama

Suriye'nin başkenti Şam'da minibüse bombalı saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, başkent Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde bir minibüse tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiğini duyurdu.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

Bölgedeki AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı açıklamasında patlamanın ardından bölgedeki hastanelerde hazırlıkların üst seviyeye çıkarıldığı, yaralananların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Fotoğraf-AAFotoğraf-AA

TÜRKİYE'DEN SALDIRIYA KINAMA

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Ceramana'da bugün gerçekleştirilen bombalı saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Suriye'de şiddet ve teröre yer olmadığını vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin dost ve kardeş Suriye halkıyla dayanışmasını sürdüreceğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'nin Suriye'de kalıcı istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik çabaları desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

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