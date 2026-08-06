Trump’ın duyurduğu plan İsrail engeline takıldı: Barış Kurulu'na ret!

Katil İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik yol haritasını reddettiğini ABD yönetimine resmen bildirdi. Tel Aviv'in kararı, ateşkes sürecinde yeni bir kriz başlığı oluştururken İsrail yönetimi, mevcut güvenlik politikalarından geri adım atmayacağı mesajını verdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi akşam saatlerinde toplanarak Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin hazırlanan 15 maddelik yol haritasını masaya yatırdı. Yapılan değerlendirmede planın mevcut haliyle "kabul edilemez" olduğu kararlaştırıldı ve bu karar Washington yönetimine resmen iletildi.

Kanal 14'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, "Barış Kurulu tarafından hazırlanan 15 maddelik belgenin bizim için kabul edilemez olduğunu Washington yönetimine çoktan iletti ve çekincelerini sundu." ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin yalnızca Gazze Şeridi'nde görev yapması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü bünyesindeki sınırlı sayıdaki Faslı ve Ugandalı askerlere dokunulmazlık tanınmasını onayladığını belirtti.

"GERİ ÇEKİLMEYECEĞİZ"

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin güvenlik politikalarında değişiklik olmayacağını da vurgulayarak, "Washington tarafına, mevcut Sarı Hat'tan çekilmeyeceğimizi ve güçlerimizle vatandaşlarımıza yönelik tüm tehditleri bertaraf etmeye devam edeceğimizi bildirdik." dedi.

KABİNEDE GENİŞ MUTABAKAT

Habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Likud, Dini Siyonizm ve Yahudi Gücü partilerinden bakanlar da Barış Kurulu'nun açıkladığı yol haritasına karşı çıktı. Kabine üyelerinin büyük bölümünün planın mevcut haliyle kabul edilmemesi konusunda ortak görüşte olduğu belirtildi.

İKİNCİ AŞAMA İÇİN YOL HARİTASI AÇIKLANMIŞTI

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Barış Kurulu'nun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas da Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını açıklarken, ikinci aşamanın hayata geçirilmesi için İsrail'in saldırıları durdurması ve ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, anlaşma esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngörmesine rağmen sahadaki gerilim devam etmişti.