Hamas'tan ABD ve arabulucu ülkelere ateşkes çağrısı
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak ABD ile arabulucu ülkelere çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdürerek ve ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek anlaşmayı sabote etmesinin engellenmesi istendi.
Hamas'tan, Ürdün'ün başkenti Amman'da dün düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından bugün yayımlanan ortak bildiriye ilişkin açıklama geldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına ilişkin Türkiye, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün tarafından yayımlanan bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, ABD ile arabulucu ülkelere de çağrıda bulunularak, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını "süregelen saldırılar, öldürmeler ve ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden geri adım atarak sabote etmesinin" önüne geçilmesi istendi.