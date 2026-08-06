Hamas'tan ABD ve arabulucu ülkelere ateşkes çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak ABD ile arabulucu ülkelere çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdürerek ve ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek anlaşmayı sabote etmesinin engellenmesi istendi.