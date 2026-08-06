CANLI YAYIN

Hamas'tan ABD ve arabulucu ülkelere ateşkes çağrısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Hamas'tan ABD ve arabulucu ülkelere ateşkes çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunarak ABD ile arabulucu ülkelere çağrıda bulundu. Açıklamada, İsrail'in saldırıları sürdürerek ve ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek anlaşmayı sabote etmesinin engellenmesi istendi.

Hamas'tan, Ürdün'ün başkenti Amman'da dün düzenlenen Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı'nın ardından bugün yayımlanan ortak bildiriye ilişkin açıklama geldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılar ve uluslararası hukuku ihlal eden uygulamalarına ilişkin Türkiye, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün tarafından yayımlanan bildirinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ile arabulucu ülkelere de çağrıda bulunularak, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını "süregelen saldırılar, öldürmeler ve ateşkes kapsamında üstlendiği yükümlülüklerden geri adım atarak sabote etmesinin" önüne geçilmesi istendi.

Trump: İsrail ile Gazze konusunda anlaştıkTrump: İsrail ile Gazze konusunda anlaştık TRUMP: İSRAİL İLE GAZZE KONUSUNDA ANLAŞTIK

Önceki Haber
Suriye Şam'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Türkiye'den kınama
Suriye Şam'da bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Türkiye'den kınama
Cezayir'de otobüs kazası faciası: 6 ölü 22 yaralı
Sonraki Haber
Cezayir'de otobüs kazası faciası: 6 ölü 22 yaralı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın