Şara'dan kritik kabul: İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile bir araya geldi
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve istikrar için koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü.
Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam'da gerçekleşen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de katıldı.
HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede, Suriye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların değerlendirildiği belirtildi.
Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, karşılıklı çıkarların korunması ve bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla koordinasyonun sürdürülmesinin önemi teyit edildi.