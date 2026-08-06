CANLI YAYIN

Şara'dan kritik kabul: İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile bir araya geldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Şara'dan kritik kabul: İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve istikrar için koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile görüştü.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Şam'da gerçekleşen görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani de katıldı.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?
Görüşmede, Suriye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi yollarının ele alındığı ve iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların değerlendirildiği belirtildi.

Bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı görüşmede, karşılıklı çıkarların korunması ve bölgede istikrarın desteklenmesi amacıyla koordinasyonun sürdürülmesinin önemi teyit edildi.

Şara açıkladı: Başkan Erdoğan devreye girdiŞara açıkladı: Başkan Erdoğan devreye girdi ŞARA AÇIKLADI: BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ

Önceki Haber
CANLI Mossad'daki görevden almalar ve Hürmüz Boğazı tasarısı ABD ile İran arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı
CANLI Mossad'daki görevden almalar ve Hürmüz Boğazı tasarısı ABD ile İran arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı
Trump’ın duyurduğu plan İsrail engeline takıldı: Barış Kurulu'na ret!
Sonraki Haber
Trump’ın duyurduğu plan İsrail engeline takıldı: Barış Kurulu'na ret!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın