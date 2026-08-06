Şara'dan kritik kabul: İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Powell ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve istikrar için koordinasyonun sürdürülmesi ele alındı.