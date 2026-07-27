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Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Şara; Rusya ile ilişkilerden İsrail'le güvenlik görüşmelerine, Körfez yatırımlarından terör örgütü YPG dosyasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde devreye girdiğini ifade etti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna röportaj veren Şara; ABD yaptırımlarının kaldırılması, Rusya ile ilişkiler, Lübnan ve Irak politikası, Körfez ülkeleriyle iş birliği, İsrail'le güvenlik görüşmeleri, yatırımlar ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi - 1

SURİYE YAPTIRIMLARINDA ERDOĞAN VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli bir rol oynadığını belirten Şara, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bu konuda arabuluculuk yaptığını dile getirdi.

Suriye'ye uygulanan yaptırımların büyük bölümünün devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, "Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi." dedi.

Şara, Sezar Yasası'nın yanı sıra Suriye'nin 1979'dan beri yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının da kritik önemde olduğunu vurguladı. Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını kaydeden Şara, sürecin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ettiğini belirtti.

İtiraz süresinin tamamlanmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini aktaran Şara, Suudi Arabistan'ın geçen yıl yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi.

Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi - 2

"RUSYA İLE YENİ SAYFA AÇIYORUZ"

Rusya ile temasların Esed rejiminin devrilmesinden aylar önce başladığını dile getiren Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde karşılıklı çıkarlara dayalı olarak yeniden şekillendiğini belirtti.

Rus askerî üslerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktaran Şara, çok sayıdaki Rus üssünün tek bir üs etrafında toplanması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Hımeymim Hava Üssü ile Tartus'taki bazı tesislerin geleceğine yönelik müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.

Şara, "Rusya ile yeni sayfa açıyoruz." diyerek Rusya'nın ilişkisinin yalnızca eski rejimle değil, Suriye devletiyle olduğunu vurguladı. İki ülke arasında Sovyetler Birliği dönemine uzanan tarihî bağların bulunduğunu da kaydetti.

Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi - 3

"LÜBNAN'IN İSTİKRARI SURİYE'NİN DE ÇIKARINADIR"

Lübnan'ın güvenlik ve istikrarının Suriye'yi doğrudan etkilediğini belirten Şara, iki ülke arasında stratejik çıkar ilişkisi bulunduğunu söyledi.

Lübnan'ın uzun yıllardır İsrail tehdidi ile iç savaş riski arasında kaldığını ifade eden Şara, Lübnan hükümetiyle ülkenin istikrarına katkı sağlayacak çözüm yolları aradıklarını kaydetti.

Devlet dışında silahlı yapıların bulunmasının bölgede ciddi sorunlara yol açtığını savunan Şara, savaş ve barış kararının yalnızca devletlerin elinde olması gerektiğini ifade etti.

Hizbullah'ın Suriye'deki savaşta rol oynadığını ve silahlı yapısını koruduğunu öne süren Şara, Lübnan'da çözümün devlet kurumlarının güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.

Suriye'nin Lübnan'a askerî müdahale düşünmediğini belirten Şara, Lübnan devletinin yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacak imkânlar sunabileceklerini ifade etti. Şara, "Lübnan'ın istikrarı Suriye'nin de çıkarınadır." dedi.

Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi - 4

"İSRAİL İLE İLİŞKİLERDE AŞAMALI İLERLEME MÜMKÜN"

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelerin, Suriye'nin İsrail'le yürüttüğü güvenlik görüşmelerinden farklı süreçler olduğunu belirten Şara, bölgede kalıcı güvenlik düzenlemeleri oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

İsrail'in bölgedeki politikalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Şara, çok taraflı güvenlik anlaşmaları aracılığıyla daha dengeli bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Güvenlik anlaşmalarının başarılı olması hâlinde gelecekte daha kapsamlı bir barış sürecinin gündeme gelebileceğini belirten Şara, bunun Suriye'nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki haklarından vazgeçmesi anlamına gelmeyeceğini vurguladı.

Şara, "İsrail ile ilişkilerde aşamalı ilerleme mümkün." ifadesini kullandı.

Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi - 5

"BÖLGESEL SAVAŞ İHTİMALİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

İran ile İsrail arasında yaşanan gerilimi değerlendiren Şara, çatışmanın yönetilme biçiminin bölgesel savaşa dönüşme riskini artırabileceğini söyledi.

Suriye'nin Arap Birliği çerçevesinde alınan ortak kararların bir parçası olacağını ifade eden Şara, bölgesel istikrarın korunmasının ülkesinin öncelikleri arasında bulunduğunu kaydetti.

"IRAK İLE İLİŞKİLER GELİŞİYOR"

Irak ile ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini belirten Şara, Şam yönetiminin resmî devlet kurumlarıyla ilişki kurmayı esas aldığını söyledi.

Irak ile Suriye arasında güçlü tarihî, toplumsal ve ekonomik bağların bulunduğuna işaret eden Şara, iki ülkenin ortak çıkarlarının sağlıklı temeller üzerinde geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Şara, "Irak ile ilişkiler gelişiyor." diyerek geçmişte bazı çevrelerin Suriye'deki gelişmeleri mezhepsel çatışma olarak göstermeye çalıştığını ancak bu değerlendirmenin gerçekçi olmadığını dile getirdi.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE YATIRIM VE İŞ BİRLİĞİ

Körfez ülkeleriyle ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirten Şara, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkelerinin Suriye'nin yeniden inşasına ilgi gösterdiğini söyledi.

Enerji, havalimanları, gayrimenkul ve turizm sektörlerinde yatırımların başladığını aktaran Şara; Şam, Halep, Lazkiye ve Tartus'ta büyük projelerin planlandığını ifade etti.

Irak petrolünün Kerkük-Baniyas hattı üzerinden taşınmasına yönelik projelerin de gündemde olduğunu belirten Şara, enerji alanında bölgesel entegrasyonun önemine dikkati çekti.

"KÜRTLERLE SDG FARKLI KONULAR"

Suriye'deki Kürt toplumunun ülkenin asli unsurlarından biri olduğunu belirten Şara, eski rejim döneminde vatandaşlık haklarından mahrum bırakılan Kürtlerin haklarının iade edildiğini söyledi.

Kültürel hakların tanındığını ve Nevruz'un resmî bayram ilan edildiğini hatırlatan Şara, "Kürtlerle SDG farklı konular." ifadesini kullandı.

Terör örgütü YPG ile yapılan anlaşmaların uygulanmasında zaman zaman sorunlar yaşandığını söyleyen Şara, son dönemde varılan mutabakatın daha güçlü bir zemine sahip olduğunu ve uygulama sürecinin devam ettiğini anlattı.

Şara, "Suriyelileri yeni çatışmalara sürükleyecek her seçenekten kaçınmak gerekir. Çatışmayı önleyen her çözüm değerlidir." ifadelerini kullandı.

HALKIN YÖNETİME KATILIMI İÇİN YENİ ADIMLAR

Demokratikleşme sürecinde halkın yönetime katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Şara, Suriye'nin kendi koşullarına uygun bir siyasi model oluşturacağını söyledi.

Halkın yöneticilerini ve ülkeyi yönetecek yasaları belirleme sürecinde söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Şara, bu doğrultuda adımlar attıklarını kaydetti.

Şara, "İnsanların yöneticilerini seçme ve ülkenin yönetiminde uygulanacak yasalara ilişkin görüş bildirme hakkına sahip olması için çalışıyoruz. Halk Meclisinin ilk oturumlarının başlaması da bu yönde atılmış önemli bir adımdır." dedi.

Siyasi sistemin şekillendirilmesinin yalnızca cumhurbaşkanının vereceği bir karar olmadığını söyleyen Şara, bu süreçte Halk Meclisi üyeleri ile toplumun farklı kesimlerinin görüş ve katkılarının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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