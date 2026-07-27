Ahmed Şara'dan Erdoğan mesajı: Suriye yaptırımlarının kaldırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nezdinde devreye girdi
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde devreye girdiğini açıkladı. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Şara; Rusya ile ilişkilerden İsrail'le güvenlik görüşmelerine, Körfez yatırımlarından terör örgütü YPG dosyasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ülkesine yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması sürecinde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuk girişiminde bulunduğunu söyledi. Şara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptırımların kaldırılması için ABD nezdinde devreye girdiğini ifade etti.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna röportaj veren Şara; ABD yaptırımlarının kaldırılması, Rusya ile ilişkiler, Lübnan ve Irak politikası, Körfez ülkeleriyle iş birliği, İsrail'le güvenlik görüşmeleri, yatırımlar ve terör örgütü YPG dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
SURİYE YAPTIRIMLARINDA ERDOĞAN VURGUSU
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması sürecinde önemli bir rol oynadığını belirten Şara, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bu konuda arabuluculuk yaptığını dile getirdi.
Suriye'ye uygulanan yaptırımların büyük bölümünün devrik Beşşar Esed rejiminin işlediği suçlar nedeniyle getirildiğini belirten Şara, "Eski rejimden kurtulan Suriye halkının aynı yaptırımlara maruz kalmaya devam etmesi makul değildi." dedi.
Şara, Sezar Yasası'nın yanı sıra Suriye'nin 1979'dan beri yer aldığı "teröre destek veren devletler" listesinden çıkarılmasının da kritik önemde olduğunu vurguladı. Trump yönetiminin bu yönde adımlar attığını kaydeden Şara, sürecin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Kongre nezdinde devam ettiğini belirtti.
İtiraz süresinin tamamlanmasının ardından kararın yürürlüğe gireceğini aktaran Şara, Suudi Arabistan'ın geçen yıl yaptırımların kaldırılması için arabuluculuk girişiminde bulunduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ABD nezdinde devreye girdiğini söyledi.
"RUSYA İLE YENİ SAYFA AÇIYORUZ"
Rusya ile temasların Esed rejiminin devrilmesinden aylar önce başladığını dile getiren Şara, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni dönemde karşılıklı çıkarlara dayalı olarak yeniden şekillendiğini belirtti.
Rus askerî üslerine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü aktaran Şara, çok sayıdaki Rus üssünün tek bir üs etrafında toplanması konusunda mutabakata varıldığını söyledi. Hımeymim Hava Üssü ile Tartus'taki bazı tesislerin geleceğine yönelik müzakerelerin devam ettiğini ifade etti.
Şara, "Rusya ile yeni sayfa açıyoruz." diyerek Rusya'nın ilişkisinin yalnızca eski rejimle değil, Suriye devletiyle olduğunu vurguladı. İki ülke arasında Sovyetler Birliği dönemine uzanan tarihî bağların bulunduğunu da kaydetti.