İsrail ateşkesi hiçe saydı! Lübnan'ın güneyinde yeni saldırı dalgası

İsrail ordusu, ateşkes ve devam eden müzakerelere rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi. Mansuri beldesi için tahliye uyarısı yapılırken, saldırıların Hizbullah'a yönelik olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan'ın güneyine saldırı başlattığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Mansuri beldesine saldırı tehdidinde bulunularak bölge sakinlerinden evlerini terk etmeleri istendi.

Mansuri beldesinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, bölge sakinlerinin beldenin en az 1 kilometre uzağına gitmeleri çağrısı yapıldı.

Ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hizbullah unsurlarının hedef alınacağı savunulan açıklamada, Hizbullah'ın ateşkesi nasıl ihlal ettiğine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Bu açıklamadan kısa süre sonra İsrail ordusundan yeni bir duyuru yapıldı. Açıklamada, "Hizbullah'ın ateşkesi ihlal ettiği" iddiasıyla Lübnan'ın güneyine saldırı başlatıldığı belirtildi.

İsrail ordusu gün içinde de ateşkes ve Roma'da devam eden 7. tur müzakerelerine rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava ve topçu saldırıları düzenlemişti.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da iki ülke arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.