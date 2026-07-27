Fransa'nın başkenti Paris'te Clichy Meydanı yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadın yaralandı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yetkililer saldırının nedenine ilişkin soruşturma başlattı

Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen bıçaklı saldırıda biri hamile olmak üzere 3 kadın yaralandı. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA'nın aktardığına göre saldırı, Paris'teki Clichy Meydanı yakınlarında gerçekleşti. Yaralanan üç kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

SALDIRI CLICHY MEYDANI YAKINLARINDA GERÇEKLEŞTİ

Le Parisien gazetesi, 30'lu yaşlarında bir kişinin çevrede bulunanlara bıçakla saldırdığını yazdı. Haberde, yaralanan üç kişiden birinin hamile olduğu bilgisine yer verildi.

ELİNDE İKİ BIÇAK BULUNDUĞU AKTARILDI

BFMTV'nin haberine göre saldırgan, yerel saatle 11.30 sıralarında elinde iki bıçakla çevrede bulunan kişilere saldırdı. Şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatırken, saldırının nedenine ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı.