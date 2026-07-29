BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs'ta üçlü görüşme Lefkoşa'da başladı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs konulu üçlü görüşme Lefkoşa'da başladı. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, güven artırıcı önlemler ve ilerleyen süreçte düzenlenmesi planlanan 5+1 formatındaki toplantıları ele alıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs konulu üçlü görüşme, Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler Ara Bölge Merkezi'nde başladı.
Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılıyor.
GÜNDEMDE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER VAR
Görüşmede taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin yanı sıra, Kıbrıs konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla yapılması planlanan 5+1 formatındaki toplantıların genel çerçevesinin ele alınması bekleniyor.
GUTERRES'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
BM öncülüğündeki üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Antonio Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi, daha sonra ise Ada'dan ayrılması planlanıyor.