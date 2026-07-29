CANLI YAYIN

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs'ta üçlü görüşme Lefkoşa'da başladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs'ta üçlü görüşme Lefkoşa'da başladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs konulu üçlü görüşme Lefkoşa'da başladı. Toplantıda KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, güven artırıcı önlemler ve ilerleyen süreçte düzenlenmesi planlanan 5+1 formatındaki toplantıları ele alıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in öncülüğünde Kıbrıs konulu üçlü görüşme, Lefkoşa'daki Birleşmiş Milletler Ara Bölge Merkezi'nde başladı.

Toplantıya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres katılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (REUTERS)Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman (REUTERS)

GÜNDEMDE GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER VAR

Görüşmede taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin yanı sıra, Kıbrıs konusunda garantör ülkelerin de katılımıyla yapılması planlanan 5+1 formatındaki toplantıların genel çerçevesinin ele alınması bekleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis (REUTERS)Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis (REUTERS)

GUTERRES'İN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR

BM öncülüğündeki üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Antonio Guterres'in basın toplantısı düzenlemesi, daha sonra ise Ada'dan ayrılması planlanıyor.

Erdoğandan Kıbrıs mesajı! Asla yalnız bırakmayacağızErdoğandan Kıbrıs mesajı! Asla yalnız bırakmayacağız ERDOĞAN'DAN KIBRIS MESAJI! "ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Cevdet Yılmazdan Kıbrıs Barış Harekatı mesajıCevdet Yılmazdan Kıbrıs Barış Harekatı mesajı CEVDET YILMAZ'DAN KIBRIS BARIŞ HAREKATI MESAJI
Sözde Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasına Türkiyeden sert tepkiSözde Kıbrıs Özel Temsilcisi atanmasına Türkiyeden sert tepki SÖZDE "KIBRIS ÖZEL TEMSİLCİSİ" ATANMASINA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın