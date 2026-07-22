İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planı hız kesmeden devam ediyor. Sözde 'Sarı Hat' yalanının arkasına saklanan işgalci rejim, inşa ettiği 23 kilometrelik dev toprak bariyerle Gazze'nin yüzde 65'ini fiilen gasp etti. Bir yandan 'güvenlik bölgesi' bahanesiyle sınırı geçen masum sivilleri ve çocukları katleden katiller sürüsü, diğer yandan haritadan sildikleri yerleşim birimlerimizde yasa dışı Yahudi konutları inşa etmek için zemin hazırlıyor.

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sinsi ve kanlı planı bir kez daha deşifre oldu. İşgal güçlerinin, Gazze topraklarının yüzde 50'sinden fazlasını bölgenin geri kalanından koparacak dev bir toprak bariyer inşa ettiği ortaya çıktı.

Uydu görüntülerine yansıyan detaylara göre, bu bariyer sadece bir sınır değil, Filistin topraklarındaki fiili işgali kalıcı hale getiren bir soykırım enstrümanı. Son aylarda büyük bir gizlilikle yürütülen inşaat çalışmaları sonucunda bariyerin uzunluğu 23 kilometreyi aşarken, Siyonistlerin yıktığı Filistin yerleşimlerinin kalıntıları üzerinden yükselen bu yapı, Gazze Şeridi'ni ikiye bölüyor.

SARI HAT YALANIYLA ADIM ADIM İŞGAL VE GASP Sözde "ateşkes" görüşmelerinde bir çekilme sınırı olarak dünya kamuoyuna pazarlanan "Sarı Hat", işgalci İsrail'in elinde bir genişleme aracına dönüştü. ABD destekli planlarla dünyayı oyalayan katiller ordusu, bu hattın ötesine geçerek Gazze'nin yüzde 65'ini fiilen işgal altına aldı.



Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 53 olan işgal alanı genişletilmeye devam ediyor. Bazı noktalarda bariyerin, ateşkes hattını 1.300 metreden fazla aşarak doğrudan Hamas kontrolündeki bölgelere tecavüz ettiği belgelendi.