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İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Soykırımcı İsrail'in Gazze'yi işgal planı hız kesmeden devam ediyor. Sözde 'Sarı Hat' yalanının arkasına saklanan işgalci rejim, inşa ettiği 23 kilometrelik dev toprak bariyerle Gazze'nin yüzde 65'ini fiilen gasp etti. Bir yandan 'güvenlik bölgesi' bahanesiyle sınırı geçen masum sivilleri ve çocukları katleden katiller sürüsü, diğer yandan haritadan sildikleri yerleşim birimlerimizde yasa dışı Yahudi konutları inşa etmek için zemin hazırlıyor.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 1

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sinsi ve kanlı planı bir kez daha deşifre oldu. İşgal güçlerinin, Gazze topraklarının yüzde 50'sinden fazlasını bölgenin geri kalanından koparacak dev bir toprak bariyer inşa ettiği ortaya çıktı.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 2

Uydu görüntülerine yansıyan detaylara göre, bu bariyer sadece bir sınır değil, Filistin topraklarındaki fiili işgali kalıcı hale getiren bir soykırım enstrümanı. Son aylarda büyük bir gizlilikle yürütülen inşaat çalışmaları sonucunda bariyerin uzunluğu 23 kilometreyi aşarken, Siyonistlerin yıktığı Filistin yerleşimlerinin kalıntıları üzerinden yükselen bu yapı, Gazze Şeridi'ni ikiye bölüyor.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 3

SARI HAT YALANIYLA ADIM ADIM İŞGAL VE GASP

Sözde "ateşkes" görüşmelerinde bir çekilme sınırı olarak dünya kamuoyuna pazarlanan "Sarı Hat", işgalci İsrail'in elinde bir genişleme aracına dönüştü.

ABD destekli planlarla dünyayı oyalayan katiller ordusu, bu hattın ötesine geçerek Gazze'nin yüzde 65'ini fiilen işgal altına aldı.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 4

Geçtiğimiz Ekim ayında yüzde 53 olan işgal alanı genişletilmeye devam ediyor. Bazı noktalarda bariyerin, ateşkes hattını 1.300 metreden fazla aşarak doğrudan Hamas kontrolündeki bölgelere tecavüz ettiği belgelendi.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 5

SOYKIRIM MAKİNESİ DURMUYOR: "SINIRI GEÇEN HERKESİ VURUN!"

İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ni bariyerlerle çevirmekle yetinmiyor; bu yapay sınırları birer ölüm sahasına dönüştürüyor.

Siyonistlerin "güvenlik bölgesi" adını verdiği bu kanlı şeritte, sınırın yerini dahi bilmeyen masum çocuklar ve siviller acımasızca katlediliyor.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 6

Bazı işgal güçlerinin itirafları, vahşetin boyutunu gözler önüne seriyor. İsrail merezli Haaretz'in haberine göre işgal güçlerine, kime ateş ettiklerine bakılmaksızın "sınırı geçen herkesi vurun" emri verilmiş durumda.

Sözde ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, çoğunluğu hava saldırıları ve keskin nişancılarla olmak üzere 1.100'den fazla Filistinli şehit edildi.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 7
İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 8

HARİTADAN SİLİNEN KASABALAR

Soykırımcıların buldozerleri ve patlayıcıları, Gazze'nin hafızasını da yok ediyor. Bir zamanlar 250 binden fazla insanın yaşadığı Refah başta olmak üzere, birçok Filistin yerleşimi haritadan tamamen silinmiş durumda.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 9

Siyonist işgalciler, sivil altyapının yüzde 90'ını yerle bir ederek topraklarımızı yaşanmaz hale getirdi. Bugün milyonlarca Filistinli, İsraillilerin dar bir kıyı şeridine hapsettiği derme çatma çadır kamplarında, temel yardımlara muhtaç halde hayata tutunmaya çalışıyor.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 10

El-Masri ailesinin 6 ferdi gibi, en küçüğü 6 yaşında olan çocukların feryatları, İsraillilerin "güvenlik" yalanlarının altında boğuluyor.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 11

YASA DIŞI YERLEŞİMCİLERİN GERİ DÖNÜŞ PLANI

İşgalci hükümetin aşırı sağcı ve eli kanlı bakanları, Gazze topraklarını tamamen yutma niyetlerini artık gizlemiyorlar.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 12

Siyonist Bakan Orit Strock, "Gazze İsrail'in parçasıdır, Yahudiler burada yaşamalı" diyerek uluslararası hukuku ve insanlık onurunu bir kez daha ayaklar altına aldı.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 13

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise daha da ileri giderek, Gazze'nin tamamında yerleşim kurulacağını ve Filistin halkının "göçünün teşvik edileceğini" (sürüleceğini) açıkça ilan etti.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 14

İktidar koalisyonundan 28 bakan ve milletvekilinin katıldığı sınır yürüyüşleri, bu soykırımcı zihniyetin Gazze Şeridi'ni tamamen gasp etme arzusunun en somut göstergesi oldu.

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 15

İşte Gazze Şeridi'nin yılmaz çocukları...

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 16

İşte Gazze Şeridi'nin yılmaz çocukları...

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 17

İşte Gazze Şeridi'nin yılmaz çocukları...

İşgalci İsrail Gazze'de yeni yerleşimler için düğmeye bastı 18

İşte Gazze Şeridi'nin yılmaz çocukları...

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