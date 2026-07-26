Guterres dönemi sona eriyor! BM Genel Sekreterliğine 6 isim aday

Birleşmiş Milletler'de tarihi görev değişimi için geri sayım başladı. Yıl sonunda görevini devredecek Antonio Guterres'in yerine geçecek ismi belirleyecek süreç hız kazanırken, genel sekreterlik koltuğu için şu ana kadar 6 aday yarışa katıldı.

BM Genel Sekreterliği koltuğuna aday 6 isim ön plana çıkıyor. (AA)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yıl sonunda görev süresinin dolacak olması nedeniyle yerine aday olan isimler, bu hafta BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) görüşülecek.

31 Aralık'ta görevine veda edecek Guterres'in yerine geçmek için şu ana kadar 6 aday yarışıyor.

GUTERRES'İN YERİNE GEÇEBİLECEK 6 İSİM Arjantin - Rafael Grossi

Şili - Michelle Bachelet

Senegal - Macky Sall

Guyana - Carolyn Rodrigues-Birkett

Kosta Rika - Rebeca Grynspan

Ekvador - Maria Fernanda Espinosa



DENETİMLERLE TANINAN GROSSİ VE TECRÜBELİ BACHELET ADAYLAR ARASINDA

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, 2022 yılına kadar BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yapan Michelle Bachelet, eski Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, adaylığı için görevinden izin alan BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, 2018-2019 yıllarında BM Genel Kurulu Başkanlığı yapan Maria Fernanda Espinosa ve Guyana'nın BM Daimi Temsilcisi Carolyn Rodrigues Birkett, BM Genel Sekreterliği için aday olan isimler.

Bu adaylardan Grossi Arjantin, Bachelet Şili, Grynspan Kosta Rika, Espinosa Ekvador, Birkett Guyana vatandaşı olarak Güney Amerika ve Karayipler bölgesinden yarışa girerken Macky Sall ise Afrika kıtasından tek aday olarak öne çıkıyor.

BM'deki resmi olmayan yerleşik rotasyon teamülü gereği bu dönemde BM Genel Sekreteri'nin Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan çıkması bekleniyor.