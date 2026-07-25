Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2009’dan bu yana bir BM Genel Sekreterinin Suriye’ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret kapsamında cumartesi günü başkent Şam’a geldi.

Suriye Arap Haber Ajansının (SANA) aktardığına göre, Guterres ve beraberindeki BM heyetini Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.

17 YIL SONRA ŞAM'A İLK ZİYARET

Guterres'in ziyareti, eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un 2009 yılında Şam'a yaptığı ziyaretten bu yana BM'nin en üst düzey isminden Suriye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Guterres'in temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Şeybani ile resmi görüşmeler yapması bekleniyor.

BM Genel Sekreterinin ayrıca sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES, SURİYE CUMHURBAŞKANI ŞARA İLE GÖRÜŞTÜ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başkent Şam'da bir araya geldi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şara, Guterres ile beraberindeki heyeti Şam'daki Halk Sarayı'nda kabul etti.

İŞGAL ALTINDAKİ GOLAN'A GİDECEK

Guterres'in programında, işgal altındaki Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde görev yapan Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Gücünü (UNDOF) ziyaret etmek de bulunuyor.

Guterres'in bölgedeki incelemeleri, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerin uygulanmasının izlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilecek.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric hafta başında yaptığı açıklamada, Guterres'in Suriye hükümetinin daveti üzerine ülkeyi ziyaret edeceğini ve çok sayıda yetkiliyle görüşeceğini duyurmuş ancak ziyaretin tarihini açıklamamıştı.

SURİYE-BM İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

Guterres'in ziyareti, 2024 yılında iç savaşın sona ermesinin ardından Suriye ile Birleşmiş Milletler arasındaki ilişkiler açısından önemli bir değişime işaret ediyor.

Ziyaret, Suriye devletini yeniden doğrudan uluslararası diyaloğun içine taşıyacak siyasi ve BM düzeyindeki yeni temas sürecinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Bu süreç aynı zamanda Suriye dosyasının özel temsilciler üzerinden yürütülen kriz yönetimi çerçevesinden çıkarak Birleşmiş Milletlerin en üst yönetim düzeyine taşınması anlamına geliyor.