Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin “Mavi Vatan” konusunda yasa çıkarabileceğine yönelik iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'nın atabileceği adımlara karşı Atina'nın hazırlıklı olduğunu savunan Miçotakis, “Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum” dedi. Miçotakis, diğer yandan iki ülkenin yan yana yaşamaya mecbur olduğunu belirterek Türk ve Yunan basınındaki gerilimi artıran yayınlardan yorulduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da yayın yapan OPEN TV'ye verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve "Mavi Vatan" konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Miçotakis'in özellikle Türkiye'nin atabileceği olası adımlara ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti. "TÜRKİYE'NİN TÜM OLASI HAMLELERİNE KARŞI CEVABIMIZ VAR" Miçotakis'e, basında yer alan "Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yasa çıkaracağı" yönündeki haberler soruldu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis (EPA) Türkiye'nin ne yapacağını bilmediğini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Atina'nın Ankara'dan gelebilecek olası hamlelere karşı hazırlıklı olduğunu savundu. Miçotakis, "Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı. Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir gelişme üzerinden değerlendirme yapmak istemediğini de belirtti.