Miçotakis'ten Türkiye'nin Mavi Vatan hamlesine dikkat çeken çıkış: “Tüm olası hamlelerine karşı cevabımız var”
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin “Mavi Vatan” konusunda yasa çıkarabileceğine yönelik iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ankara'nın atabileceği adımlara karşı Atina'nın hazırlıklı olduğunu savunan Miçotakis, “Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum” dedi. Miçotakis, diğer yandan iki ülkenin yan yana yaşamaya mecbur olduğunu belirterek Türk ve Yunan basınındaki gerilimi artıran yayınlardan yorulduğunu söyledi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'da yayın yapan OPEN TV'ye verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve "Mavi Vatan" konusunda dikkat çeken mesajlar verdi.
Miçotakis'in özellikle Türkiye'nin atabileceği olası adımlara ilişkin kullandığı ifadeler dikkat çekti.
"TÜRKİYE'NİN TÜM OLASI HAMLELERİNE KARŞI CEVABIMIZ VAR"
Miçotakis'e, basında yer alan "Türkiye'nin Mavi Vatan'a ilişkin yasa çıkaracağı" yönündeki haberler soruldu.
Türkiye'nin ne yapacağını bilmediğini söyleyen Yunanistan Başbakanı, Atina'nın Ankara'dan gelebilecek olası hamlelere karşı hazırlıklı olduğunu savundu.
Miçotakis, "Türkiye'nin ne yapacağını bilmiyorum. Türkiye'nin tüm olası hamlelerine karşı cevabımız olduğunu biliyorum." ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı, henüz gerçekleşmemiş bir gelişme üzerinden değerlendirme yapmak istemediğini de belirtti.
"GAZETELERE SIZAN HABERLERE GÖRE KONUŞMAYALIM"
Miçotakis, Türkiye'nin Mavi Vatan konusunda yasa çıkaracağı yönündeki iddiaların daha önce de gündeme getirildiğine işaret etti.
"Gazetelere sızan haberlere göre konuşmayalım." diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Zira, bu bahsettiğiniz şeyin neredeyse haziran ayında gerçekleşeceğinden emin haberler çıkıyordu. Ben henüz bir şey göremiyorum."
Miçotakis böylece bir yandan Türkiye'nin olası hamlelerine karşı Atina'nın "cevabı olduğunu" söylerken diğer yandan henüz atılmamış bir adım üzerinden gerilimin yükseltilmemesi gerektiği mesajını verdi.
TÜRK VE YUNAN BASININA ELEŞTİRİ: "ABARTMADAN YORULDUM"
Yunanistan Başbakanı, iki ülke basınında Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda kullanılan dile de tepki gösterdi.
Habercilikte abartıya kaçıldığını savunan Miçotakis, bunun yalnızca Yunanistan'da değil Türkiye'de de yaşandığını söyledi.
Miçotakis, "O füzenin nereye ulaşabileceğinin çembere alınarak gösterildiği haritalarla analistler görmekten yoruldum. Bunlar yardımcı olmuyor." dedi.
"YAN YANA YAŞAMAYA MAHKUMUZ"
Türkiye'ye yönelik "tüm olası hamlelere karşı cevabımız var" mesajının ardından Miçotakis, iki ülkenin coğrafi gerçeklik nedeniyle birlikte yaşamak zorunda olduğuna da vurgu yaptı.
Yunanistan Başbakanı, "Coğrafyanın gerçekliğine bağlı kalalım. Yan yana yaşamaya mahkumuz. Bunun değişmesi mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Miçotakis, Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkiler istediğini belirterek iki ülke arasında çözülemeyen sorunların bulunmasının sürekli tansiyonun yükseltilmesini gerektirmediğini savundu.
ÖNCE "CEVABIMIZ VAR" DEDİ, SONRA TANSİYONU DÜŞÜRME MESAJI VERDİ
Miçotakis'in açıklamalarında Ankara'ya yönelik iki farklı mesaj öne çıktı.
Yunanistan Başbakanı, Türkiye'nin Mavi Vatan konusunda atabileceği olası adımlara karşı "cevaplarının hazır olduğunu" savunurken, diğer taraftan henüz gerçekleşmemiş gelişmeler üzerinden Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde tansiyonun yükseltilmemesi çağrısında bulundu.
İki ülke basınındaki füze menzilleri ve olası kriz senaryolarına ilişkin yayınları eleştiren Miçotakis, Türk ve Yunan halklarının iyi ilişkilerden yana olduğunu belirterek sorunların dramatize edilmemesi gerektiğini vurguladı.