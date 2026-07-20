Atina'dan küstah provokasyon: Yunan Bakan Dendias haddini aştı

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı'nı "Türk işgali" olarak nitelendirdi. 20 Temmuz zaferini hazmedemeyen Dendias, "Kıbrıs sorunu yasa dışı işgal meselesi olmaya devam ediyor. Lefkoşa, Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

YUNAN BAKANIN TEHLİKELİ HAZIMSIZLIĞI

Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandırmaktan çekinmeyen Yunan Bakan, Türkiye'yi hedef alan söylemlerinin dozunu daha da artırarak açıkça provokatif mesajlar verdi.

Türkiye'nin kararlı duruşunu hedef alan Nikos Dendias, "Kıbrıs'taki kardeşlerimize mesajımız nettir. Son gelişmelerin ardından Yunan Silahlı Kuvvetleri için Kıbrıs yakındır." sözleriyle skandal bir çıkışa imza attı. Atina'nın bu provokatif tutumu, bölgedeki barış iklimini baltalamaya yönelik bir adım olarak kayıtlara geçti.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI NEDEN DÜZENLENDİ?

Türkiye, 20 Temmuz 1974'te, 1960 tarihli Zürih ve Londra Antlaşmaları'ndan doğan garantörlük haklarını kullanarak, Ada'daki anayasal düzeni yeniden tesis etmek ve Kıbrıs Türklerinin can güvenliğini sağlamak amacıyla Kıbrıs Barış Harekâtı'nı başlattı.

1960 yılında Türkler ve Rumların ortaklığıyla kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Rum yönetiminin Ada'yı Yunanistan'a bağlama hedefi doğrultusunda Kıbrıs Türklerini devlet yönetiminden dışlaması ve Türk toplumuna yönelik saldırıları artırmasıyla 1963 yılında fiilen işlevini yitirdi.

1963-1974 yılları arasında başta EOKA terör örgütü olmak üzere bazı Rum silahlı gruplarının saldırıları nedeniyle 30 binden fazla Kıbrıs Türkü, can güvenliği gerekçesiyle 100'ün üzerinde köyü terk etmek zorunda kaldı ve kuşatma altındaki bölgelerde yaşamını sürdürdü.

TÜRKİYE GARANTÖRLÜK HAKKINI KULLANDI

Yunanistan'daki askeri cunta tarafından desteklenen EOKA lideri Nikos Sampson'un, 15 Temmuz 1974'te Cumhurbaşkanı Başpiskopos III. Makarios'a karşı darbe gerçekleştirmesinin ardından Ada'daki kriz daha da derinleşti.

Makarios, yaşananların yalnızca iç mesele olmadığını belirterek garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi müdahaleye çağırdı.

Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974 sabahı denizden çıkarma ve havadan indirme harekâtı düzenleyerek Kıbrıs'taki Türk Mukavemet Teşkilatı mensubu mücahitlerle birleşti.

Rum tarafının ateşkesi ihlal etmesi ve yürütülen görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine 14 Ağustos 1974'te harekâtın ikinci aşaması başlatıldı.

Türk birliklerinin 16 Ağustos 1974'te Mağusa-Lefkoşa-Güzelyurt hattına ulaşmasıyla Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ikinci safhası başarıyla tamamlandı.