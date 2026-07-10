S-400'LER ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE Mİ SATILACAK?

Sistemlerin akıbeti hakkında konuşulan senaryoları değerlendiren Murat Akgün, "Rusya parasını aldığı malı geri almayacağı için iade seçeneği mümkün gözükmüyor. Akla gelen en yakın olasılık bir üçüncü ülkeye satışı; bu noktada savaşın sürdüğü Körfez bölgesi ya da Libya isimleri geçse de bu durum personel eğitimi ve Rusya'nın teknolojisinin Amerikalıların eline geçmesi endişesi gibi ciddi teknik engeller barındırıyor" sözleriyle muhtemel zorluklara dikkat çekti.

ANKARA-MOSKOVA HATTINDAKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Görüşmelerin perde arkasına dair bilgiler paylaşan Akgün, "Bu süreç yeni başlamış değil; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Putin tarafından kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan'ın mesajlarını iletmesi bu trafiğin parçasıdır. Nitekim Kremlin Sözcüsü Peskov da son derece hassas bir konu üzerinde Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin devam ettiğini teyit etti" şeklinde konuştu.

BATI'NIN S-300 ÇİFTE STANDARDI

Türkiye'ye yönelik baskıların hukuki değil siyasi olduğunu vurgulayan Akgün, "Bundan yıllar evvel S-300'ler Yunanistan tarafından alınıp Girit'e Türkiye'ye karşı konuşlandırıldığında sorun olmazken, S-400'lerin bu kadar olay olması tam bir çifte standarttır. Bunun arkasında Washington'daki Türk düşmanı çevreler ile Yunan ve Yahudi lobileri vardır" ifadelerini kullandı. Akgün, CAATSA yaptırımlarının kalkmasının Türk savunma sanayiinin gelişimi için hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak değerlendirmelerini tamamladı.