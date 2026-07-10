S-400'LER ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKEYE Mİ SATILACAK?
Sistemlerin akıbeti hakkında konuşulan senaryoları değerlendiren Murat Akgün, "Rusya parasını aldığı malı geri almayacağı için iade seçeneği mümkün gözükmüyor. Akla gelen en yakın olasılık bir üçüncü ülkeye satışı; bu noktada savaşın sürdüğü Körfez bölgesi ya da Libya isimleri geçse de bu durum personel eğitimi ve Rusya'nın teknolojisinin Amerikalıların eline geçmesi endişesi gibi ciddi teknik engeller barındırıyor" sözleriyle muhtemel zorluklara dikkat çekti.
ANKARA-MOSKOVA HATTINDAKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Görüşmelerin perde arkasına dair bilgiler paylaşan Akgün, "Bu süreç yeni başlamış değil; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova'da Putin tarafından kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan'ın mesajlarını iletmesi bu trafiğin parçasıdır. Nitekim Kremlin Sözcüsü Peskov da son derece hassas bir konu üzerinde Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerin devam ettiğini teyit etti" şeklinde konuştu.
BATI'NIN S-300 ÇİFTE STANDARDI
Türkiye'ye yönelik baskıların hukuki değil siyasi olduğunu vurgulayan Akgün, "Bundan yıllar evvel S-300'ler Yunanistan tarafından alınıp Girit'e Türkiye'ye karşı konuşlandırıldığında sorun olmazken, S-400'lerin bu kadar olay olması tam bir çifte standarttır. Bunun arkasında Washington'daki Türk düşmanı çevreler ile Yunan ve Yahudi lobileri vardır" ifadelerini kullandı. Akgün, CAATSA yaptırımlarının kalkmasının Türk savunma sanayiinin gelişimi için hayati bir önem taşıdığını vurgulayarak değerlendirmelerini tamamladı.
A HABER MUHABİRİ DETAYLARI AKTARDI
Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine dair Kremlin'den peş peşe önemli açıklamalar geldi. A Haber Moskova Muhabiri Agşin Kişiyev'in aktardığı bilgilere göre, S-400'lerin durumu iki ülke arasındaki en hassas başlık olmaya devam ederken, Moskova yönetimi Ankara ile yürütülen temasların yakında da süreceğini duyurdu.
S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetiyle ilgili konuşan Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Rusya ile Türkiye, daha önce teslim edilen S-400 hava savunma sistemlerinin durumuna ilişkin temaslarda bulunuyor ve bu görüşmeler yakında da devam edecek" ifadelerini kullandı.
Konunun stratejik önemine vurgu yapan Peskov, "Bu başlık, iki ülke ilişkileri açısından son derece hassas başlıklar arasında yer alıyor" sözleriyle Ankara-Moskova hattındaki diplomasi trafiğinin önemine dikkat çekti.
ÜÇÜNCÜ ÜLKE İDDİALARI GÜNDEMDE
Rus devlet haber ajansı Ria Novosti'de yer alan ve Ankara'nın envanterindeki S-400'leri üçüncü bir ülkeye devredebileceği yönündeki iddiaları değerlendiren Agşin Kişiyev, "Peskov, söz konusu iddiaların içeriğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmede bulunmazken, Rusya ile Türkiye arasında bu hassas konuya ilişkin diplomatik temasların sürdüğünü vurgulamakla yetindi" bilgisini paylaştı.
Kişiyev ayrıca, "Daha önce Moskova'dan yapılan açıklamalarda, Türkiye'ye teslim edilen hava savunma sistemlerinin üçüncü ülkelere sevk edilmesinin imkansız olduğu vurgulanıyordu" hatırlatmasında bulunarak, mevcut sözleşme şartlarının önemine işaret etti.
NATO ZİRVESİ VE DEĞİŞEN DENGELER
Ankara'da düzenlenen NATO zirvesinin ardından Rus basınında yer alan analizlere değinen Agşin Kişiyev, "Ankara'daki zirvede Batı ülkelerinin Ukrayna'ya destek açıklamaları ve Trump'ın hava savunma sistemlerinin üretimine dair çıkışları sonrası, Rus basınında Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri ikinci plana attığı yorumları dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.
Kişiyev, Rusya'nın bu süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Ukrayna savaşı uzadıkça Moskova'nın barışa yaklaşmaması, kendisiyle iyi geçinen ülkelerin tavırlarında değişimlere yol açıyor ve bunu Moskova da anlıyor" sözleriyle bölgedeki yeni jeopolitik tabloyu özetledi.
SATIŞ İÇİN KRİTİK SORU: MOSKOVA ONAY VERECEK Mİ?
Olası bir satış durumunda hangi ülkelerin adının geçtiğine dair kulis bilgilerini paylaşan Agşin Kişiyev, "Rus basınında sadece Bahreyn ve Katar'ın ismi değil, Libya'nın da ismi geçiyor ancak bu sistemlerin Rusya'nın onayı olmadan başka bir ülkede kullanılması teknik olarak büyük bir sorun" dedi.
Kişiyev, meselenin sadece imzalanan anlaşmalarla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Rus hava savunma sistemlerinin başka bir ülkede kullanılmasının teknik olarak ne kadar mümkün olacağı sorusu, askeri uzmanlık gerektiren kritik bir başlık olarak masada duruyor" değerlendirmesinde bulundu.
GÜNDEMDE S-400 İDDİALARI
Uluslararası basında yer alan haberlerde, Türkiye'nin elindeki S-400 hava savunma sistemlerini bir Körfez ülkesine devredebileceği öne sürüldü. Söz konusu iddiaların, Ankara ile Washington arasında savunma alanındaki ilişkiler açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.
ABD YAPTIRIMLARI SÜRECİ
ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 2020 yılında CAATSA kapsamında yaptırım kararı almış, Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da CAATSA Yaptırımları'nı kaldıracaklarını açıklamıştı. F-35 için ise "Artık bir karar vermemiz gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Son dönemde Türkiye ile ABD arasında savunma alanındaki ilişkilerin yeniden şekillenmesine yönelik diplomatik temaslar sürerken, S-400'lerin geleceğine ilişkin iddialar uluslararası kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor.