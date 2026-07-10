Facebook ve Instagram için harekete geçildi! Meta’ya ‘bağımlılık’ suçlaması

Sosyal medya platformlarının gençler ve çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerine karşı dünya genelinde tepkiler çığ gibi büyürken, Avrupa Birliği Komisyonu’ndan teknoloji devi Meta’ya yönelik kritik bir hamle geldi. Facebook ve Instagram'ın kullanıcıları platforma hapsetmek için "bağımlılık yapıcı" tasarımlar kullandığı ve dijital yasaları çiğnediği tespit edildi. Şirkete küresel cirosunun yüzde 6'sı kadar devasa bir ceza verilmesi gündemde.