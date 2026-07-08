Facebook ve Instagram'a 'bağımlılık' davası: Meta 1,4 trilyon dolarlık ceza talebiyle karşı karşıya
ABD'de dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Meta hakkında toplam 1,4 trilyon dolarlık ceza talep etti. Ağustos ayında görülecek dava, talep edilen tutarın şirketin piyasa değerine yaklaşması nedeniyle Meta tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Meta'nın hem 16 yaş altı kullanıcılar hem de sosyal medya bağımlılığına yönelik davaları sürüyor. Reuters'ın haberine göre şirket ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle bugüne kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.
ABD'de Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri, Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak ve bağımlılık oluşturacak şekilde tasarlandığını öne sürerek Meta'ya karşı açtıkları davalarda toplam 1,4 trilyon dolara kadar ceza talep ediyor.
Ağustos 2026'da Oakland Federal Mahkemesi'nde görülmesi planlanan dava, şirket tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak gösteriliyor.
CEZA TALEBİ META'NIN PİYASA DEĞERİNE YAKLAŞTI
Daha önce kamuoyuna açıklanmayan bu talep, Meta'nın yaklaşık 1,5 trilyon dolarlık piyasa değerine yakın olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak söz konusu rakam kesinleşmiş bir ceza değil, eyaletlerin davayı kazanmaları halinde talep ettikleri yaptırım miktarını ifade ediyor.
Dava dosyasına göre dört eyalet, Facebook ve Instagram'ın özellikle genç kullanıcıları platformlarda daha uzun süre tutacak şekilde tasarlandığını ve Meta'nın platformların güvenliği konusunda kamuoyunu yanıltıcı açıklamalarda bulunduğunu öne sürüyor. Ayrıca eyaletler, Meta'nın ABD Çocukların Çevrim İçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (COPPA) ihlal ettiğini de iddia ediyor.
META SUÇLAMALARI REDDETTİ
Şirketin avukatları, talep edilen cezanın hukuki açıdan orantısız olduğunu belirterek bu büyüklükte bir yaptırımın tüketici koruma davaları tarihinde benzeri bulunmadığını savundu. Meta ayrıca eyaletlerin ceza hesabında kullanıcıları birden fazla kez saydığını öne sürdü.
Meta daha önce de suçlamaları reddederken, "sosyal medya bağımlılığı"nın resmi olarak tanımlanmış bir psikiyatrik hastalık olmadığını savunmuştu.