Facebook ve Instagram'a 'bağımlılık' davası: Meta 1,4 trilyon dolarlık ceza talebiyle karşı karşıya

Meta'nın hem 16 yaş altı kullanıcılar hem de sosyal medya bağımlılığına yönelik davaları sürüyor. Reuters'ın haberine göre şirket ABD'de sosyal medya platformlarının genç kullanıcılar üzerindeki etkileri nedeniyle bugüne kadarki en büyük hukuki risklerinden biriyle karşı karşıya kaldı.

ABD'de Kaliforniya, Colorado, Kentucky ve New Jersey eyaletleri, Facebook ve Instagram'ın genç kullanıcıları platformda daha uzun süre tutacak ve bağımlılık oluşturacak şekilde tasarlandığını öne sürerek Meta'ya karşı açtıkları davalarda toplam 1,4 trilyon dolara kadar ceza talep ediyor.

Ağustos 2026'da Oakland Federal Mahkemesi'nde görülmesi planlanan dava, şirket tarihinin en kritik hukuki süreçlerinden biri olarak gösteriliyor.