İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hamas ve Hizbullah heyetleriyle Tahran'da görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a gelen Hamas ve Hizbullah heyetleriyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in de katıldığı görüşmelere ilişkin fotoğraflar paylaşılırken, temaslarda ele alınan konulara dair ayrıntı verilmedi.