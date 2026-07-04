İran Dışişleri Bakanı Arakçi Hamas ve Hizbullah heyetleriyle Tahran'da görüştü
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a gelen Hamas ve Hizbullah heyetleriyle bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed İsmail Derviş'in de katıldığı görüşmelere ilişkin fotoğraflar paylaşılırken, temaslarda ele alınan konulara dair ayrıntı verilmedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran eski dini lideri Ali Hamaney'in cenaze töreni kapsamında İran'a ziyaret gerçekleştiren Hamas ve Hizbullah heyetleriyle bir araya geldi.
Arakçi temaslarına ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail'in de görüşmede yer aldığı görüldü. Temaslarda ele alınan başlıklara ilişkin ise herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.