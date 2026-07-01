Suriye'de Esad sonrası yeni parlamento tamamlandı! Şara son üyeleri atadı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Esad sonrası dönemin ilk parlamentosunun oluşumunu tamamlamak üzere kalan milletvekillerini de çarşamba günü atadı. Yetkililer, yeni parlamentonun ilk oturumunu gelecek hafta gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Şara tarafından atanan 70 milletvekilinin 15'ini kadınlar oluştururken, 13 milletvekilinin ise devrik lider Beşşar Esad döneminde cezaevinde bulunduğu belirtildi.

Parlamentonun geri kalan üyelerinin üçte ikisi ise seçim komiteleri tarafından belirlendi.

ESAD SONRASI YENİ DÖNEM

Ahmed eş-Şara liderliğindeki İslamcı güçler, 2024 yılının sonlarında 13 yılı aşkın iç savaşın ardından Beşşar Esad yönetimini deviren koalisyona öncülük etmişti.

Yeni yönetim göreve geldikten sonra Esad dönemindeki parlamentoyu feshetmiş ve beş yıllık geçiş sürecini yönetmek amacıyla geçici anayasal bildiri kabul etmişti.

Söz konusu bildiride, iki buçuk yıl görev yapacak parlamentonun, kalıcı anayasa kabul edilip yeni seçimler yapılıncaya kadar yasama yetkisini kullanacağı belirtilmişti.

İLK OTURUM 6 TEMMUZ'DA

Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed, yeni parlamentonun ilk oturumunun 6 Temmuz'da yapılacağını duyurdu.

Ekim 2025'te başlayan süreç kapsamında, seçim komisyonu tarafından oluşturulan yerel komiteler, 210 sandalyeli parlamentonun üyelerinin büyük bölümünü belirledi.

KÜRT BÖLGELERİ TEMSİLCİLERİNİ BELİRLEDİ, SÜVEYDA'DA ATAMA YAPILDI

O dönemde, güvenlik gerekçesiyle kuzey ve kuzeydoğudaki o dönem Kürt güçlerinin kontrolünde bulunan Rakka ve Haseke illeri ile güneyde Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda iline ayrılan kontenjanlar boş bırakılmıştı.

Merkezi yönetim ile varılan entegrasyon anlaşmasının ardından Kürt bölgeleri mayıs ayında parlamentodaki temsilcilerini belirledi.

Süveyda ise henüz kendi temsilcilerini seçmedi. Buna karşın Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan bu bölgeden iki kişiyi parlamentoya atadı. Süveyda'da geçen yılın temmuz ayında mezhepsel çatışmalar yaşanmıştı.