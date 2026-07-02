Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var
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Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında faaliyet gösteren kafenin girişinde yaşanan patlama ile ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlama nedeniyle kafenin hasar gördüğü ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.
Suriye Sağlık Bakanlığı, başkent Şam'da Adalet Sarayı yakınındaki bir kafede meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını açıkladı.