Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin başkenti Şam'ın en işlek noktalarından biri olan tarihi Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.