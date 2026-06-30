İçişleri Bakanı Çiftçi'den Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti

Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.

Camide vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.

Fotoğraf-İHA

"GÖRÜŞMELERİN TEMEL AMACI TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK"

Çiftçi, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Bugün bir günlük resmi ziyaret kapsamında Şam'dayız. Programımız çerçevesinde ilk olarak Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya geldik. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildik." dedi.

Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal işbirliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.

Çiftçi, görüşmeleri kapsamında, sınır aşan suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, göç yönetimi ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması gibi konuların ele alındığını belirterek, bu alanlarda önümüzdeki dönemde somut adımlar atılacağını kaydetti.