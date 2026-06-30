İçişleri Bakanı Çiftçi'den Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti. Bakan Çiftçi burada Kur'an-ı Kerim okudu. O anlar sosyal medyada beğeni topladı. Çiftçi ardından Hattab ile Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyretti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İçişleri Bakanı Enes Hattab ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Emevi Camii'ni ziyaret etti.
ÇİFTÇİ'DEN KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ
Bakan Çiftçi, beraberindeki heyetle Emevi Camii'nde ikindi namazını kıldıktan sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetler okudu.
Camide vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi.
Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca, Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti.
"GÖRÜŞMELERİN TEMEL AMACI TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK"
Çiftçi, ziyaret sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şam'daki temaslarının verimli geçtiğini belirterek, "Bugün bir günlük resmi ziyaret kapsamında Şam'dayız. Programımız çerçevesinde ilk olarak Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile, ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya geldik. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edildik." dedi.
Görüşmelerin temel amacının Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri geliştirmek olduğunu ifade eden Çiftçi, özellikle iç güvenlik, afet yönetimi ve kurumsal işbirliği alanlarında temaslarda bulunduklarını söyledi.
Çiftçi, görüşmeleri kapsamında, sınır aşan suçlarla mücadele, uyuşturucuyla mücadele, kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliği, göç yönetimi ve afetlere müdahale kapasitesinin artırılması gibi konuların ele alındığını belirterek, bu alanlarda önümüzdeki dönemde somut adımlar atılacağını kaydetti.
Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Çiftçi, ziyaret kapsamında Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, AFAD Başkanı, Göç İdaresi Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerden oluşan geniş bir heyetin kendisine eşlik ettiğini ifade etti.
TÜRKİYE'DE ÇEŞİTLİ PROGRAMLARDA YÜZLERCE ASKERİ PERSONELE EĞİTİM
Suriye'deki güvenlik kurumlarının kapasitesinin geliştirilmesine yönelik işbirliğinin sürdüğünü dile getiren Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen 8 farklı program kapsamında 901 Suriyeli personelin eğitim aldığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün de 11 farklı program çerçevesinde 3 bin 237 Suriyeli personeli eğittiğini belirten Çiftçi, eğitimlerini tamamlayan personelin ülkelerine dönerek görevlerine başladığını ifade etti.
Önümüzdeki dönemde Suriye'de bir eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktaran Çiftçi, "Türkiye olarak ihtiyaç duyulması halinde hem ülkemizde eğitim vermeyi sürdürecek hem de Suriye'de kurulacak eğitim merkezlerine destek sağlayacağız." dedi.