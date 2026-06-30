CANLI | Trump duyurdu: ABD-İran hattında Doha görüşmesi planı
Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından ABD ile İran arasında diplomasi trafiği yeniden başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmenin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyururken, Beyaz Saray salı günü gerçekleştirilecek toplantıya Steve Witkoff ile Jared Kushner'in katılacağını açıkladı. Trump, görüşmeye ilişkin, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Göreceğiz." dedi.
Orta Doğu'da son 24 saatte hem diplomasi hem de askeri hareketlilik ön plana çıktı. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı konusunda yeniden müzakere mesajı gelirken, Körfez'de karşılıklı saldırılar yaşandı. İsrail ise Lübnan'daki operasyonlarını sürdürdü. Bölgede ateşkesin geleceğine ilişkin belirsizlik devam ediyor. İşte cephe cephe son durum...
ABD CEPHESİ: Washington, İran ile Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi düşürmek amacıyla teknik görüşmelerin yeniden başlayacağını duyurdu. ABD'li yetkililer, tarafların şimdilik karşılıklı saldırıları durdurma konusunda mutabakata vardığını açıklarken, görüşmelerin Katar'da devam etmesinin beklendiği bildirildi. Başkan Donald Trump ise anlaşmanın bozulması halinde askeri seçeneğin masada olduğunu yineledi.
İRAN CEPHESİ: Tahran yönetimi, ABD'nin son operasyonlarının mutabakatı ihlal ettiğini savunurken, buna karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri unsurlarını füze ve İHA'larla hedef aldığını açıkladı. İran, diplomatik sürecin tamamen sona ermesini istemediğini belirtse de olası yeni saldırılara sert karşılık verileceği mesajını verdi.
İSRAİL CEPHESİ: İsrail işgal güçleri, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait olduğu belirtilen yer altı tünelleri ve askeri altyapıya yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, Hizbullah'ın yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, operasyonların güvenlik gerekçesiyle sürdürüleceğini açıkladı.
LÜBNAN CEPHESİ: İsrail'in son saldırıları nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki gerilim yeniden yükseldi. Beyrut yönetimi, saldırıların ateşkesi zora soktuğunu belirtirken, İran da Lübnan'daki çatışmaların sona ermemesi halinde daha geniş kapsamlı bölgesel uzlaşının risk altına gireceğini savundu.
İŞTE ORTA DOĞU'DAN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
TRUMP'TAN DOHA AÇIKLAMASI: BEKLEYİP GÖRECEĞİZ
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da otomobil üreticilerinin araç verilerini kilitlemesini ve belirli tamir araçlarını zorunlu kılmasını kısıtlamasına karşılık tüketicileri korumayı amaçlayan başkanlık kararnamesinin imza töreninde soruları cevapladı.
ABD ile İran heyetleri arasında Katar'ın ın başkenti Doha'da yarın yapılacak mutabakat zaptı görüşmeleriyle ilgili bir soruya Trump, "Doha'daki toplantı belki önemli olacak, belki de olmayacak. Bunu göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.
Trump, yarın ABD Yüksek Mahkemesi tarafından açıklanması beklenen doğumla kazanılan vatandaşlık kararı tartışması hakkındaki soruya ilişkin, mahkemenin vereceği karara uyacağını söyledi.
Doğumla kazanılan vatandaşlık hakkının ülke için "çok kötü" olduğunu savunan Trump, "Bunu yapan tek ülke biziz. Başka hiçbir ülke doğumla kazanılan vatandaşlığı uygulamıyor. Son derece yıkıcı, çok maliyetli." değerlendirmesinde bulundu.
Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin "sosyalist adayları" desteklemesiyle ilgili bir soruya ise "Bence bu, aslında ulusumuz için büyük bir tehdit." diye cevap verdi.
Sosyal demokrat kelimesinin aslında "komünizm" olduğunu savunan Trump, "Bence bu, belki de kuruluşumuzdan bu yana ulusumuz için en büyük tehdit. Bunu söylediğimde insanlar gülecek ama akıllı insanlar 'Muhtemelen haklı.' diyecekler." şeklinde konuştu.
BEYAZ SARAY: TRUMP BARIŞ SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI İSTİYOR
Beyaz Saray, ABD ile İran arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalına mülakat verdi.
WITKOFF VE KUSHNER DOHA YOLCUSU
Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, mutabakat zaptı görüşmeleri için bu hafta Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak." ifadelerini kullandı.
ABD'nin ateşkesin gereğini yerine getirdiğini ancak şiddete karşı şiddetle karşılık verileceğini savunan Leavitt, "Başkan'ın talimatıyla ABD ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık verdi ve bu devam edecek ancak umarız bunu görmeyiz. Başkan açıkça barış sürecinin işlemesini istiyor." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını teyit etmişti.
ABD İLE İRAN MASADA
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran bir görüşme talebinde bulundu. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" dedi.
Trump bir diğer paylaşımında ise ham petrolün 69 dolar olduğunu ve düşüşe devam ettiğini ifade ederek, "Bu, İran'ın nükleer silahsızlanmasının başlamasından önceki seviyeden bile düşük" ifadelerini kullandı.