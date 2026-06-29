Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Buckingham Sarayı'nda iklim eylemi toplantısına katıldı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın öncülüğünde, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Buckingham Sarayı'nda düzenlenen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda, küresel iklim hedeflerinin hayata geçirilmesi, çok paydaşlı iş birliğinin güçlendirilmesi ve COP31 sürecine yönelik ortak adımlar ele alındı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin başkenti Londra'da 25 Haziran'da, dünyanın önde gelen iklim liderleri, politika yapıcıları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında düzenlenen İklim Eylem Ajandası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda bir araya geldi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, iklim eyleminin hızlandırılması, küresel iklim hedeflerinin uygulamaya dönüştürülmesi ve Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 öncesinde ortak bir vizyon oluşturulması değerlendirildi.

Sıfır Atık Vakfı'nın, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya koyduğu sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar, Londra'daki buluşmada da küresel iklim gündeminin önemli başlıklarından biri oldu. Toplantıda, kaynakların verimli kullanımı, döngüsel ekonomi, atıkların azaltılması, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri ile iklim krizine karşı toplum temelli çözümlerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Buckingham Sarayı'ndaki toplantıda, İstanbul'da 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Vakfı tarafından düzenlenen ve 183 ülkeden 5 binin üzerinde katılımcıyı ağırlayan Sıfır Atık Forumu'nun, kamu, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, yerel yönetimler, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliği platformu oluşturarak küresel sıfır atık gündemine katkı sunduğu vurgulandı. Toplantıda, Paris Anlaşması ve COP sürecinin önemli unsurlarından biri olan İklim Eylem Ajandasının güçlendirilmesi ele alınırken, şehirler, şirketler, yatırımcılar, gençler, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının iklim hedeflerinin uygulanmasındaki rolünün artırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

"BUGÜN DÜNYANIN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU EN BÜYÜK SINAMALAR YALNIZCA İKLİM KRİZİ DEĞİLDİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ağırbaş, iklim krizinin açlık, yoksulluk, enerjiye erişim ve eşitsizlik gibi küresel sorunlardan bağımsız değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Ağırbaş, bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sınamaların yalnızca iklim krizi olmadığını kaydederek, "Dünyada insanlar açlıkla mücadele ederken, temel elektrik hizmetlerine erişemezken ve yoksulluk içinde yaşamaya devam ederken gerçek anlamda küresel adaletten söz etmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

İklim eylemi ile kalkınma hedeflerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Ağırbaş, gıda güvenliğini sağlayan, enerjiye erişimi artıran, istihdam oluşturan ve insan onuruna yakışır yaşam koşullarını destekleyen çözümler üretilmesi gerektiğini ifade etti.

Ağırbaş, COP31'e giden yolda insanı merkeze alan kapsayıcı bir yaklaşım izleneceğini aktararak, "Başarımız, hükümetlerin, özel sektörün, uluslararası kuruluşların ve toplumların birlikte hareket ederek ortak çözümler geliştirmesine bağlıdır. Antalya'da gerçekleştireceğimiz COP31'in temel hedeflerinden biri, iklim eylemini insanların günlük yaşamlarında hissedebilecekleri somut faydalara dönüştürmek olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğiyle mücadelede gerekli çözümlerin mevcut olduğunu belirterek, bunların daha hızlı ve daha geniş ölçekte uygulanması gerektiğini kaydetti.

Birleşik Krallık İklim Bakanı Katie White, temiz enerji, iklim ve doğa alanlarında atılan adımların enerji güvenliğini güçlendireceğini, yeni istihdam ve büyüme fırsatları oluşturacağını belirtti.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Londra'da yaşanan yüksek sıcaklıkların iklim değişikliğinin artık uzak bir tehdit değil, bugünün somut bir gerçeği olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Blue Marine Foundation Elçisi ve oyuncu Theo James de okyanusların iklim değişikliğiyle mücadelede kritik öneme sahip olduğunu belirterek, 2030 yılına kadar kara ve deniz alanlarının en az yüzde 30'unun korunmasını hedefleyen "30x30" hedefinin önemine dikkati çekti.

Toplantıya, COP30 Başkanı Andre Correa do Lago, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, eski İrlanda Cumhurbaşkanı Mary Robinson, oyuncu Benedict Cumberbatch ile iklim alanındaki çalışmalarıyla öne çıkan isimler de katıldı.