CANLI YAYIN

Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Alman polisi saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan son detayları aktardı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölümler yaşandığı bildirildi.

Fotoğraf-AFPFotoğraf-AFP

Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, olayın ardından bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı belirtildi.

ALMANYA'DA GENÇLİ MERKEZİNE SALDIRI: 5 ÖLÜ!

Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Fotoğraf-AFPFotoğraf-AFP

Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Fotoğraf-A HaberFotoğraf-A Haber

ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Alman basını ilk etapta saldırıda 4 kadın ve 1 erkeğin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Polis ise daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Önceki haber
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Buckingham Sarayı'nda iklim eylemi toplantısına katıldı
Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Buckingham Sarayı'nda iklim eylemi toplantısına katıldı
New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkın LGBT yürüyüşüne katıldı
Sonraki haber
New York Belediye Başkanı Mamdani, sapkın LGBT yürüyüşüne katıldı
Ahaber
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın