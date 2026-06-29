Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Alman polisi saldırıda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. A Haber Muhabiri Fatih Yılmaz Almanya'dan son detayları aktardı.
Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölümler yaşandığı bildirildi.
Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, olayın ardından bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı belirtildi.
Saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Polis, olay yerindeki incelemelerin sürdüğünü, saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Alman basını ilk etapta saldırıda 4 kadın ve 1 erkeğin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Polis ise daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.