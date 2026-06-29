Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı! Ölü sayısı 6'ya yükseldi

Alman basınında yer alan haberlerde, saldırıyla bağlantılı 2 kişinin polis tarafından yakalandığı kaydedildi. Yakalanan kişilere ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

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ÖLÜ SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Alman basını ilk etapta saldırıda 4 kadın ve 1 erkeğin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Polis ise daha sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.