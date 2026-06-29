Pakistan'ın Afganistan'a düzenlediği saldırılarda 36 sivil hayatını kaybetti

Afganistan'daki Taliban yönetimi, Pakistan'ın ülkenin doğusundaki üç vilayete düzenlediği hava saldırılarında 36 sivilin yaşamını yitirdiğini, 163 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Taliban yönetiminin sözcü yardımcısı Hamdullah Fitrat, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Pakistan'ın gece saatlerinde Afganistan'ın doğusundaki üç vilayeti hedef aldığını duyurdu.

Fitrat, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 36 sivilin hayatını kaybettiğini, 163 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Açıklamasında, "Dün gece gerçekleştirilen saldırılar sonucunda kadın ve çocuklar dahil 36 sivil şehit oldu, 163 kişi de yaralandı." ifadelerini kullanan Fitrat, saldırılara ilişkin başka ayrıntı paylaşmadı.

Pakistan tarafından ise saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.