Afganistan'ın Pakistan sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre deprem, ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesinin 27 kilometre güneyinde kaydedildi.



Büyüklüğü 5,3 olan deprem, 198,8 kilometre derinlikte meydana geldi.



- Deprem Pakistan'da da hissedildi



Öte yandan deprem Pakistan'ın Gilgit-Baltistan eyaleti ve başkent İslamabad'da da hissedildi.



Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.