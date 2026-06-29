Almanya'nın Stade kentinde silahlı saldırı!

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölümler yaşandığı bildirildi. Alman basınında yer alan haberlere göre saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletine bağlı Stade kentinde meydana gelen silahlı saldırıda ölümler yaşandığı bildirildi.

Lüneburg Emniyet Müdürlüğü, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Stade kentinde silahlı saldırı meydana geldiğini duyurdu. Açıklamada, olayın ardından bölgede geniş çaplı polis operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Polis, saldırıda hayatını kaybedenlerin bulunduğunu doğrularken, mevcut bilgiler doğrultusunda kamu güvenliğini tehdit eden devam eden bir riskin bulunmadığını açıkladı.

Açıklamada, olay yerindeki inceleme ve soruşturmanın sürdüğü, hayatını kaybedenlerin sayısı, kimlikleri ve saldırının nedenine ilişkin henüz resmi bir bilginin paylaşılmadığı ifade edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre saldırı, kent merkezindeki bir konutta meydana geldi. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

"5 ÖLÜ" İDDİALARI HENÜZ DOĞRULANMADI

T-online haber sitesi, ilk bilgilere dayanarak saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Bild gazetesi de olayda birden fazla kişinin hayatını kaybettiğini iddia etti. Ancak söz konusu iddialar, resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Yetkililerin, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında olayın nedeni ile can kaybına ilişkin kesin bilgileri kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.