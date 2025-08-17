Sırbistan'da sokaklar yangın yeri! Protestolar 5. gününde Vuçiç istifa edecek mi?
Sırbistan’ın başkenti Belgrad ve diğer şehirlerinde, protestoların beşinci gecesinde yeni çatışmalar meydana geldi.
Binlerce kişinin sağcı Başkan Aleksandar Vuçiç'in partisine tepkilerini göstermek için toplandığı Valjevo'da, maskeli küçük bir grup genç, iktidardaki Sırp İlerici Partisi'nin boş ofislerini ateşe verdi. Ardından, protestocular polisle çatıştı; göstericiler havai fişek ve taş atarken, polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla karşılık verdi.
Başkent Belgrad'da da, protestocular iktidar partisinin merkezine doğru yürüyüş yaparken polis tarafından durdurulunca çatışmalar başladı.
Ülkenin ikinci büyük kenti Novi Sad'ın kuzeyinde de bazı çatışmalar rapor edildi.
SORUŞTURMA TALEBİNDEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISINA
Kasım ayından bu yana neredeyse her gün sokakları dolduran protestolar, bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başladı.
Bu trajedi, Balkan ülkesindeki köklü yolsuzluğun simgesi haline geldi ve şeffaf bir soruşturma talebi, erken seçim çağrılarına dönüştü. Protestoların zirve yaptığı dönemlerde yüz binlerce kişi sokaklara döküldü.
POLİSTEN SERT MÜDAHALE İDDİASI
Ancak çoğunluğu barışçıl olan gösteriler, bu hafta başında hükümet yanlısı büyük grupların — bir kısmı maskeli ve bazıları sopa ile havai fişek taşıyan — protestoculara saldırmasıyla şiddetli bir hal aldı. Bu durum, her iki tarafta da çok sayıda yaralanmaya yol açan gecelik çatışmalara zemin hazırladı.
Çevrimiçi paylaşılan videolar, polislerin silahsız göstericilere sopalarla saldırdığını gösterince protestolar daha da alevlendi. Perşembe gecesi çekilen bir videoda, Valjevo'da bir genç adamın yerde yattığı sırada yaklaşık 20 polis tarafından çevrelendiği ve dövüldüğü görüldü.
Polis, sert müdahale iddialarını reddederken, protestocuların görevlilere saldırdığını öne sürdü.
VUÇİÇ DİRENİYOR
Şimdiye kadar protestolar, başbakanın istifasına ve hükümetin çöküşüne yol açsa da Vuçiç dirayetli duruşunu koruyor. Vuçiç, erken seçim çağrılarını defalarca reddetti ve gösterileri, kendisini devirmeye yönelik yabancı bir komplonun parçası olarak nitelendirdi.
