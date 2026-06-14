Batı Şeria'da siyonistlerden alçak girişim! Camiyi kundaklamak istediler

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir aracı ateşe verdi. Bununla da sınırlı kalmayan siyonistler bir caminin kapılarının kırıp kundaklama girişiminde bulundu.