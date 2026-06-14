İsrail'de İran misillemesi paniği! Katil Bibi alarma geçti: Kabine toplantısı yer altında olacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyrut'a düzenlenen hava saldırısının ardından İran'dan gelebilecek olası misilleme nedeniyle güvenlik kabinesi toplantısını gizli bir sığınakta gerçekleştirecek. Toplantının gündeminde İran tehdidi ve ABD ile yaşanan görüş ayrılıkları bulunuyor.