Zelenskiy ile Trump telefonda görüştü! Gözler G7 Zirvesi'ndeki buluşmada

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve barış sürecine ilişkin olası adımları ele aldı. İkilinin, Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'nde bir araya gelerek görüşmeleri sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Görüşme sırasında Trump'ın doğum gününü kutladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savaş başta olmak üzere farklı konuları ele aldıklarını kaydederek, "Başkan Trump'a, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşı sona erdirme çabaları başta olmak üzere başarılar diledim." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, savaş kapsamında cephedeki gelişmeleri ve barışın sağlanmasına katkı sağlayabilecek bilgileri Trump ile paylaştığını aktardı.

Ayrıca Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek G7 Zirvesi'nde Trump ile bir araya geleceğinin altını çizen Zelenskiy, "G7 Zirvesi'ndeki görüşmede daha fazlasını konuşmak üzere anlaştık. Barışı yakınlaştırmaya ve hayatı korumaya yardımcı olabilecek bazı güzel fikirlerimiz var." ifadelerine yer verdi.