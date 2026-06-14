ABD'de uçak faciası! Paraşütle atlamak istemişlerdi: 12 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Missouri eyaletinde paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıyan uçak Butler Memorial Havaalanı yakınlarındaki bir tarlaya düştü. Yaşanan felakette 12 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Missouri eyaletinde bir uçak Butler Memorial Havaalanı yakınlarındaki bir tarlaya düştü.

PARAŞÜTLE ATLAYIŞ YAPMAK İÇİN HAVALANMIŞTI

Missouri Eyaleti Kara Yolu Devriyesi tarafından yapılan açıklamada, Kansas City'nin yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Butler Memorial Havaalanı yakınlarında bir uçağın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçağın paraşütle atlayış yapmak isteyen kişileri taşıdığı ve yerel saatle 11.30 sıralarında bir tarlaya düştüğü kaydedildi. Yetkililer, kazada 12 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade ederek, bölgede incelemenin sürdüğünü aktardı.