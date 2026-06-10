Dünya Kupası öncesi Meksika’da ortalık karıştı! Öğretmenler ve polis karşı karşıya

Meydanları dolduran binlerce öğretmen adına konuşan bir eğitimci, hükümetin tutumunu eleştirerek, " Eğitimcilere karşı bu davranış kabul edilemez. Başkan benimle anlaşmanın sona erdiğini söylüyor ancak bizim beklediğimiz gibi bir konuşma gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı. Haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını belirten eylemciler, yetkililerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.

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MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN KUPA GARANTİSİ

Olayların büyümesi üzerine gözler Meksika yönetimine çevrildi. Protestoları organize eden Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu, hükümetle somut bir anlaşmaya varılmadığı sürece sokaklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.

Meksika Başbakanı Claudia Sheinbaum ise yükselen tansiyona rağmen geri adım atmayarak, "Dünya Kupası açılış töreni hiçbir aksama olmadan, tamamen güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Turnuvaya sayılı günler kala, Meksika sokaklarındaki bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla takip ediliyor.