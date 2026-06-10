Dünya Kupası öncesi Meksika’da ortalık karıştı! Öğretmenler ve polis karşı karşıya
2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları sürerken Meksika’da öğretmenlerin protestoları gündemin merkezine oturdu. Binlerce eğitimci, hükümetin taleplerini karşılamadığını belirterek sokaklara çıktı. Polisle karşı karşıya gelen göstericiler nedeniyle ülkede tansiyon yükselirken, gözler turnuvanın açılış organizasyonuna çevrildi.
Dünya Kupası için güvenlik önlemlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı Meksika'da beklenen heyecan, yerini gerginliğe bıraktı.
FUTBOL ŞÖLENİ ÖNCESİ POLİS MÜDAHALESİ
Turnuva öncesi etkinliklerin düzenleneceği ana meydanda toplanan protestocu gruplar, polisin kurduğu güvenlik barikatlarına doğru yürüyüşe geçti.
Sokakların adeta savaş alanına döndüğü olaylarda, emniyet güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman sert arbedeler yaşandı. Protestoların merkezindeki eğitimciler ise taleplerinin görmezden gelindiğini belirterek hükümete sert tepki gösterdi.
"BU DAVRANIŞ KABUL EDİLEMEZ"
Meydanları dolduran binlerce öğretmen adına konuşan bir eğitimci, hükümetin tutumunu eleştirerek, "Eğitimcilere karşı bu davranış kabul edilemez. Başkan benimle anlaşmanın sona erdiğini söylüyor ancak bizim beklediğimiz gibi bir konuşma gerçekleşmiyor" ifadelerini kullandı. Haklarını alana kadar geri adım atmayacaklarını belirten eylemciler, yetkililerin sessiz kalmasına tepki gösterdi.
MEKSİKA HÜKÜMETİNDEN KUPA GARANTİSİ
Olayların büyümesi üzerine gözler Meksika yönetimine çevrildi. Protestoları organize eden Ulusal Eğitim Çalışanları Koordinasyonu, hükümetle somut bir anlaşmaya varılmadığı sürece sokaklardan çekilmeyeceklerini duyurdu.
Meksika Başbakanı Claudia Sheinbaum ise yükselen tansiyona rağmen geri adım atmayarak, "Dünya Kupası açılış töreni hiçbir aksama olmadan, tamamen güvenli ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşecek" açıklamasında bulundu. Turnuvaya sayılı günler kala, Meksika sokaklarındaki bu gerilimin nasıl sonuçlanacağı merakla takip ediliyor.