Cevdet Yılmaz Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleriyle görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yılmaz görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görüşmemizde, Kurulumuzun çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, kıymetli üyelerimizin görüş ve önerilerini dinleme imkanımız oldu. Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.