Cevdet Yılmaz Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yılmaz görüşmeye dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ekonomi politikalarımıza sundukları değerli katkılar dolayısıyla kurul üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.