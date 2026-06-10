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İşgal ordusundan Lübnan'da camiye saldırı: 3 ölü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İşgal ordusundan Lübnan'da camiye saldırı: 3 ölü

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zehrani beldesinde bir cami ile sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Deyr ez-Zehrani beldesinde bir cami ile sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, Deyr ez-Zehrani beldesine yeniden hava saldırısı düzenledi.

Beldedeki cami ile Beyder Mahallesi'nde bulunan sağlık merkezinin hedef alındığı hava saldırısı sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

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