Köyde kanlı hesaplaşma! 1 ölü, 5 yaralı

Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde iki grup arasında çıkan kavga faciayla sonuçlandı. Dün meydana gelen olayda sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 55 yaşındaki Ö.Y. hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ardahan'da köy sakinlerini dehşete düşüren kavga, Tellioğlu köyünde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıktı. Tarafların birbirine sopa ve bıçaklarla saldırdığı olayda ortalık savaş alanına döndü.

ORTALIK KARIŞTI!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Ö.Y. ile birlikte toplam 6 kişi ambulanslarla Göle Devlet Hastanesi ve Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE ACI HABER GELDİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Ö.Y. kurtarılamadı. Yaşanan ölüm köyde büyük üzüntüye neden olurken, olayın ardından güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

JANDARMADAN HIZLI OPERASYON

Kanlı kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, kavganın çıkış nedeninin netleştirilmesi için çalışmalar devam ediyor.