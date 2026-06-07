ABD'de festivalde dehşet! Eğlence kanlı bitti: 12 kişi yaralandı

ABD'nin Ohio eyaletinde düzenlenen bir festival silahlı saldırıyla kana bulandı. Toledo kentindeki etkinlik sırasında açılan ateş sonucu 2'si ağır olmak üzere 12 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.