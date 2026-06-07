Suriye'de dev operasyon! Devrik Esad rejiminin kritik isimleri yakalandı

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik rejimin kritik isimlerine yönelik operasyonda Süheyl Hasan'ın sağ kolu ve ofis müdürü Gassan Assaf ile Banyas katliamının sorumlularından Sari Muayyed Makluf'un yakalandığını duyurdu. Yetkililer, iki ismin sivillere yönelik katliamlar ve terör faaliyetleri nedeniyle arandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kıdemli başçavuş rütbesiyle rejim istihbaratında görev yapan ve sivillere yönelik katliamlar nedeniyle aranan Assaf ile Banyas katliamı sorumlularından Makluf'un uzun süredir devam eden titiz bir fiziki ve teknik takibin ardından kıskıvrak yakalandığı duyuruldu.

Assaf'ın özellikle Halep'in batı kırsalında sivil halka yönelik gerçekleştirilen çok sayıda kanlı katliamda doğrudan parmağı olduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca Assaf'ın, bölgenin rejim güçlerinden temizlenmesinin ardından da gizli terör hücreleri kurmaya çalıştığı, halkı kışkırttığı ve kamu güvenliği ile devlet kurumlarını hedef alan bombalı saldırıların arkasındaki azmettirici olduğu belirtildi.