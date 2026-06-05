Azerbaycan yük gemilerine İHA saldırısı: 5 Azerbaycan Türkü hayatını kaybetti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azak Denizi'ndeki Taganrog Körfezi bölgesinde iki yabancı yük gemisine gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı saldırısında 5 Azerbaycan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, cuma günü yaptığı açıklamada, Natra ve Zirkon isimli yük gemilerinde toplam 25 Azerbaycan vatandaşının mürettebat olarak görev yaptığını ve gemilerin İHA saldırısına uğradığını belirtti.

Hacızade, "Söz konusu iki yük gemisi Azerbaycan devletine ait değildir. Rus makamlarından alınan bilgilere göre saldırıda 5 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştır. Yaralı mürettebat üyeleri Rusya'nın Yeysk kentindeki hastanelere kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, ilgili devlet kurumları, Azerbaycan'ın diplomatik temsilcilikleri ve olayla bağlantılı ülkelerin yetkili makamlarıyla temas halinde olunduğunu bildirdi.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ SORUSU YANITSIZ

Açıklamada ayrıca, Azerbaycan'ın Rusya Büyükelçiliğinden bazı görevlilerin olay yerine gönderildiği kaydedildi.

Hacızade, "Vatandaşlarımızın sağlık durumları, ülkelerine geri dönüş süreçleri ve gerekli konsolosluk desteğinin sağlanmasına ilişkin konular yakından takip edilmektedir." dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini iletirken, yaralılara da acil şifalar diledi.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine veya gemilerin taşıdığı yüklere ilişkin ise henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.